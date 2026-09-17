اتراکھنڈ میں 40 فیصد مدارس بند ہو چکے، ابھی تک صرف سات فیصد کو ملی منظوری
اتراکھنڈ اسٹیٹ میناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی کے نفاذ کے بعد اتراکھنڈ میں 452 مدارس میں سے 179 بند ہو چکے ہیں۔
Published : September 17, 2026 at 8:40 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ میں مدارس سے متعلق تشویشناک اور چونکا دینے والے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں مائناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے ذریعے مدارس کو منظوری دینے کا عمل جاری ہے۔ لیکن ایسے میں کچھ اعدادوشمار سامنے آئے ہیں جو مدارس کی موجودہ حالت کے حوالے سے تشویشناک صورتحال کو ظاہر کر رہے ہیں۔
اتراکھنڈ اسٹیٹ میناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی کا نفاذ:
اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کی جگہ اتراکھنڈ اسٹیٹ میناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی نے لے لی ہے تاکہ ریاست میں اقلیتی تعلیمی اداروں کو منظوری دی جا سکے۔ ایسے میں اتراکھنڈ میں مدارس کی شناخت اور ان کے آپریشن کے نئے نظام کے درمیان، تازہ ترین اعداد و شمار نے صورتحال کی ایک مختلف تصویر پیش کی ہے۔
اس کے علاوہ محکمہ تعلیم کی سطح پر مدارس کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں پہلے سے کام کر رہے 452 مدارس میں سے ایک قابل ذکر تعداد اب بند ہو چکی ہے۔ تاہم، اس وقت محکمہ تعلیم سے منظور شدہ مدارس کی تعداد کافی کم ہے۔
اقلیتی تعلیمی اداروں کی پہچان:
اتراکھنڈ اسٹیٹ میناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی کا قیام تین فروری 2026 کو عمل میں آیا۔ اس کے بعد مدارس اور دیگر اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے کا ایک نیا عمل شروع ہوا۔ اتھارٹی کے قیام کے بعد سے ہی مدرسہ چلانے والے نئے نظام اور اس کے اثرات پر بحث کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، ریاست میں مدارس سے متعلق حالیہ ریکارڈ اب سامنے آئے ہیں۔
179 مدارس بند:
اعداد و شمار کے مطابق نئے نظام کے نفاذ سے قبل ریاست میں کل 452 مدارس رجسٹرڈ تھے۔ اس وقت ان میں سے 179 مدارس بند ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل رجسٹرڈ مدارس میں سے تقریباً 40، یا 39.60 فیصد، اب کام نہیں کر رہے ہیں۔ مزید برآں، 19 مدارس کو قواعد و ضوابط کی عدم تعمیل کا الزام لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے ریاست میں مدارس کے آپریشن اور ان کی شناخت کے لیے جاری عمل کی واضح تصویر سامنے آئی ہے۔
30 مدارس کو محکمہ تعلیم کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے:
فی الحال، محکمہ تعلیم کے ذریعہ تسلیم شدہ مدارس کی تعداد صرف 30 ہے۔ یہ کل 452 کی تعداد کا تقریباً 6.6 فیصد ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ، اتراکھنڈ کے ذریعہ منظور شدہ مدارس کی کل تعداد میں سے تقریباً 7 فیصد تک صرف اتراکھنڈ اسٹیٹ میناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی تک پہنچی ہے۔
تاہم، مدارس کی ایک قابل ذکر تعداد ابھی منظوری کا انتظار کررہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق محکمہ تعلیم سے 134 مدارس نے منظوری کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ تاہم 54 مدارس نے ابھی تک منظوری کے لیے درخواست نہیں دی ہے۔ ایسے میں اگر ہم 452 مدارس کے ریکارڈ کو دیکھیں تو ان میں سے ایک بڑا حصہ یا تو بند ہو چکا ہے، یا منظوری کے مراحل میں ہے یا ابھی تک درخواست کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہے۔
33 مدارس کواتراکھنڈ اسٹیٹ میناریٹی ایجوکیشن اتھارٹی سے منظوری ملی:
اسی دوران، اتراکھنڈ ریاستی اقلیتی تعلیمی اتھارٹی میں بھی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اب تک 35 اقلیتی تعلیمی اداروں کو اتھارٹی سے تسلیم کیا گیا ہے۔ ان میں 33 مدارس اور دو دیگر اقلیتی تعلیمی ادارے شامل ہیں۔
قواعد و ضوابط کے بغیر کام کرنے والے مدارس:
حکومت اب نہ صرف شناخت کے عمل کی نگرانی کر رہی ہے بلکہ ان اداروں کی بھی نگرانی کر رہی ہے جو بغیر ضابطے کے کام کر رہے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے اسپیشل سکریٹری پراگ مدھوکر دھکاٹے کا کہنا ہے کہ شناخت کے لیے درخواستوں پر کارروائی کا عمل جاری ہے۔
مدارس کے موجودہ ریکارڈ سے یہ واضح ہے کہ نئے شناختی نظام نے ریاست میں چلنے والے مدارس کی تعداد میں نمایاں تبدیلی کی ہے۔ 452 پرانے ریکارڈ میں سے 179 مدارس کا بند ہونا، 19 مدارس کو سیل کرنا اور محکمہ تعلیم کی جانب سے اب تک صرف 30 مدارس کو تسلیم کرنا اس سارے عمل میں اہم اعداد و شمار ہیں۔
اب توجہ اس بات پر مرکوز رہے گی کہ جن 134 مدارس نے منظوری کے لیے درخواست دی ہے، ان میں سے کتنے مقررہ معیارات پر پورا اترتے ہیں اور منظوری حاصل کرتے ہیں،اور مستقبل میں ریاست میں مدارس کی کل تعداد اور حیثیت کیسے بدلتی ہے۔
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