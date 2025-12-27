نوبیاہتا خاتون کی موت کے بعد شوہر نے بھی خودکشی کر لی، تفتیش جاری
نئی شادی شدہ خاتون کی مبینہ خودکشی کے بعد اس کے شوہر نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔
Published : December 27, 2025 at 4:22 PM IST
بنگلورو: نوبیاہتا خاتون کی خودکشی نے اس وقت نیا موڑ لے لیا جب اس کے شوہر نے بھی انتہائی قدم اٹھا لیا۔ گنوی کی موت کے بعد اس کے شوہر سورج نے مبینہ طور پر مہاراشٹر کے ناگپور میں خودکشی کر لی۔ واقعہ کے دوران سورج کی ماں جینتی نے بھی خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس نے کہا کہ گنوی پر جہیز کی ہراسانی کی وجہ سے خودکشی کرنے کا الزام ہے۔
گنوی اور سورج کی شادی 29 اکتوبر 2025 کو ہوئی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق، جوڑا، جو دس روز قبل اپنے ہنی مون کے لیے سری لنکا گیا تھا، اختلافات کی وجہ سے سفر مختصر کر کے اتوار کو گھر واپس آیا۔
گھر میں لڑائی کے بعد گنوی کو اس کے والدین اپنے آبائی شہر واپس لے آئے۔ بعد ازاں گنوی نے 24 دسمبر کو گھر میں خودکشی کی کوشش کی، لیکن اس کے والدین نے اسے بچایا اور رام مورتی نگر کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹروں نے جنہوں نے صحت کا معائنہ کیا، اس بات کا تعین کیا کہ گنوی کا دماغ غیر فعال تھا۔ پولیس نے بتایا کہ گنوی، جسے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا، 25 دسمبر کی رات علاج کے دوران فوت ہو گئی۔
گنوی کی موت کے بعد اس کے والدین نے رام مورتی نگر پولیس اسٹیشن میں سورج اور اس کے خاندان کے افراد کے خلاف جہیز کے لیے ہراسانی اور خودکشی کے لیے اکسانے کے الزام میں شکایت درج کروائی۔
اس واقعے کے بعد سورج اس کی ماں جینتی اور سورج کا بھائی سنجے ناگپور چلے گئے۔ اس کے بعد جینتی اور سورج نے اپنے گھر میں خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس نے بتایا کہ سورج کی موت ہوگئی، جب کہ اس کی ماں جینتی ناگپور کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔
پولیس انسپکٹر نے کہا سورج جمعے کو ناگپور کے رائل ولا میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی ماں نے بھی خودکشی کی کوشش کی، لیکن اسے بچا لیا گیا اور اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔
ناگپور کے سونی گاؤں پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نتن ماگر نے کہا جب بہو نے خودکشی کر لی اور اس کے والدین نے ان کے خلاف شکایت درج کرائی، تو وہ دونوں خوفزدہ تھے۔ اس لیے وہ ناگپور آگئے اور وہاں رہنے لگے۔