نماز جمعہ اور بسنت پنچمی کی پوجا کے لیے بھوج شالہ-کمال مولا مسجد میں سخت سیکورٹی
8000 سیکورٹی اہلکار اور 200 سے زیادہ CCTV کیمرے جائے وقوعہ کے آس پاس تعینات کیے گئے ہیں۔ 10 ڈرون سے نظر رکھی جارہی ہے۔
By PTI
Published : January 23, 2026 at 8:54 AM IST
نئی دہلی/دھار: مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو 11ویں صدی کی متنازع بھوج شالہ-کمال مولا مسجد میں کسی بھی کشیدگی سے بچنے کے لیے اہم فیصلہ دیا ہے۔
اس سال بسنت پنچمی کا ہندو تہوار جمعہ کو آنے کے بعد، دونوں برادریوں نے اس مقام پر پوجا کرنے کے دعوے کیے تھے۔ لیکن جمعرات کو عدالت عظمیٰ نے کسی بھی قسم کے فرقہ وارانہ تصادم سے بچنے کے لیے وقت کی تقسیم کا ایک مخصوص فارمولہ طئے کیا ہے۔
ضلع پولیس، ریپڈ ایکشن فورس، سی آر پی ایف، ایم پی آرمڈ فورس، ایس آر پی ایف اور خواتین پولیس یونٹوں سمیت تقریباً 8000 سیکورٹی اہلکار جائے وقوعہ کے آس پاس تعینات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نظر رکھ رہی ہے۔
#WATCH | Prayers on Basant Panchami will be held at Bhojshala today, following the Supreme Court order allowing Hindus and Muslims to offer prayers at the Bhojshala-Kamal Maula complex in Dhar, Madhya Pradesh pic.twitter.com/gmFBPmvFKY— ANI (@ANI) January 23, 2026
سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 23 جنوری کو مذہبی سرگرمیوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جس کے مطابق ہندو برادری کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پوجا کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ مسلم برادری کو دوپہر ایک بجے سے تین بجے کے درمیان نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔
سپریم کورٹ نے مسلم کمیونٹی کو نماز میں شرکت کرنے والے افراد کی فہرست ضلع انتظامیہ کو پیشگی فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے دونوں فریقوں سے باہمی احترام کا خیال رکھنے اور امن و امان کی بحالی کے لیے ریاست اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔
بھوج شالا کمپلیکس کے قریب جانے والی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، سیکورٹی اہلکار گاڑیوں کی جانچ کر رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دھار بھر میں 200 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور تقریباً 10 ڈرون فضائی نگرانی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھوج شالہ سے متعلق سوشل میڈیا سرگرمی پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، مانیٹرنگ ٹیمیں چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں۔
بھوج شالہ کے احاطے کے اندر بسنت پنچمی کی تیاریاں صاف نظر آرہی تھیں۔ متنازع مقام کو زعفرانی جھنڈوں، پھولوں اور رنگولیوں سے سجایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس موقع پر دیوتا کی آئیل پینٹنگ مقدس مقام میں نصب کی جائے گی۔
دھار کے کلکٹر پریانک مشرا نے کہا کہ دونوں برادریوں کے لیے الگ الگ جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مشرا نے کہا، "ہندو فریق کو اس جگہ پر پوجا کرنے کی اجازت ہوگی جہاں روایتی طور پر پوجا کی جاتی ہے، جب کہ مسلم فریق کو نماز ادا کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ دی جائے گی۔ یہ سب دونوں گروپوں کو بتا دیا گیا ہے اور وہ اس کی تعمیل کرنے پر راضی ہوگئے ہیں۔"
داخلے اور باہر نکلنے کے الگ الگ راستے فراہم کیے جائیں گے، اور صرف ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی جن کے نام مسلم فریق کی طرف سے جمع کرائے گئے ہیں۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ منیش اوستھی نے کہا کہ سیکورٹی اہلکار امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اوستھی نے کہا، "تقریباً 8,000 اہلکاروں کی فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون مسلسل نگرانی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "سوشل میڈیا پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اور بھوج شالہ کے احاطے کے اندر اور باہر ایس پی سطح کے افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔"
سپریم کورٹ کے فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، بھوج شالا مکتی یگیہ سمیتی کے کنوینر گوپال شرما نے کہا، "بھوج شالا کی حیثیت اور اس کے شاندار قیام کے بارے میں، ہمارے ہندو باپ دادا نے راجہ بھوج، سرسوتی کے خیالات کو پھیلانے کے لیے 1952 میں مہاراجہ بھوج اتسو سمیتی کی تشکیل کی تھی۔ـ"
انہوں نے کہا کہ، "ہندو معاشرہ آج تک اس روایت پر عمل پیرا ہے۔ بسنت پنچمی 23 جنوری کو آتی ہے، اور چونکہ یہ جمعہ تھا، اس لیے کچھ الجھن پیدا ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے آج (جمعرات) کہا کہ ہندو برادری نے مسلسل پوجا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک مسلسل پوجا کی جائے گی۔"
کمال مولا نماز انتظامیہ کمیٹی کے سربراہ ذوالفقار پٹھان نے کہا کہ کمیونٹی سپریم کورٹ کے فیصلے کو متفقہ طور پر قبول کرتی ہے۔
پٹھان نے کہا، "سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ نماز کو سکیورٹی اور منظم طریقے سے احاطے کے اندر ادا کیا جائے۔ 7 اپریل 2003 کے حکم کو برقرار رکھا گیا ہے۔ لہذا، میری ہر ایک سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل ہے،" پٹھان نے کہا، کمیونٹی اس حکم کا مزید جائزہ لے گی اور جواب فراہم کرے گی۔
سپریم کورٹ ہندو فرنٹ فار جسٹس کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں ہندوؤں کو بسنت پنچمی پر پوجا کرنے کے خصوصی حقوق دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے راجیہ سبھا ممبر دگ وجے سنگھ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
ہندو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کی طرف سے 11ویں صدی کی محفوظ یادگار بھوج شالا کو واگ دیوی (دیوی سرسوتی) کے لیے وقف ایک مندر مانتے ہیں، جبکہ مسلم کمیونٹی اسے کمال مولا مسجد کہتی ہے۔
7 اپریل 2003 کو اے ایس آئی کے ذریعہ کئے گئے انتظامات کے تحت، ہندو منگل کو بھوج شالہ کے احاطے میں پوجا کرتے ہیں اور مسلمان جمعہ کے دن احاطے میں 'نماز' ادا کرتے ہیں۔
