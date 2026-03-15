بیوی کو قتل کرنے کے بعد داماد کو فون کیا، کہا، میں نے تمہاری ساس کو قتل کر دیا
شادی کے بعد کچھ دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا لیکن بعد میں سلیم کا رویہ بدل گیا۔ وہ شبانہ کو روزانہ مارتا تھا۔
Published : March 15, 2026 at 4:50 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: ریاست اترپردیش ضلع رام پور کے منی ہارن تھانہ علاقے میں واقع محلہ محل میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک شخص نے نہ صرف اپنی بیوی کو تکیے سے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ اپنے داماد کو فون کر کے قتل کی اطلاع دی اور فرار ہو گیا۔ قاتل شوہر نے فون پر اپنے داماد سے کہا کہ میں نے تمہاری ساس کو قتل کر دیا ہے جس سے اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔
لواحقین جائے وقوعہ پر پہنچے اور مقتولہ کی لاش چارپائی پر پڑی دیکھی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔
کئی بار سماجی کونسلیں منعقد کی گئیں
پولیس کے مطابق چالیس سالہ شبانہ کی شادی تقریباً 20 سال قبل گگلہیڈی تھانہ علاقہ کے کیلاش پور گاؤں کے رہنے والے سلیم سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دنوں تک معاملات ٹھیک رہے لیکن سلیم کا رویہ بدل گیا۔ وہ شبانہ کو روزانہ مارنے لگا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کئی بار سماجی کونسلیں منعقد کی گئیں لیکن صورت حال جوں کی توں رہی۔ اس کے بعد شبانہ کے والدین اسے رام پور منی ہارن کے قصبے میں لے آئے۔
شبانہ کے داماد نے فون کیا اور بتایا ؤسلیم نے شبانہ کو قتل کیا
بتایا گیا ہے کہ بعد ازاں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے فکرمند ہوتے ہوئے خاندان نے اس کے رہنے کے لیے الگ گھر بھی بنایا، اس کے باوجود شبانہ کے شوہر سلیم نے اپنا رویہ جاری رکھا اور اسے ہراساں کرنا جاری رکھا۔ مقتول کے والد انعام نے بتایا کہ ہفتہ کی رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے شبانہ کے داماد نے فون کیا اور بتایا کہ سلیم نے شبانہ کو قتل کیا ہے۔ یہ بات سلیم نے خود اسے بتائی تھی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور شبانہ کو گھر کے اندر مردہ حالت میں پایا۔ ملزم پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔
پولیس نے جائے وقوعہ سے فرانزک شواہد اکٹھے کیے
سٹی ایس پی ویوم بندل نے بتایا کہ جائے وقوعہ پر پہنچی پولیس نے جائے وقوعہ سے فرانزک شواہد اکٹھے کیے۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ پولیس قریبی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔
