اندور کے بعد مہو میں آلودہ پانی سے تباہی، 6 بچوں سمیت 25 سے زیادہ لوگ جگر کے مسائل سے دوچار
بہت سے لوگوں کو آلودہ پانی کی وجہ سے یرقان ہو گیا ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔
Published : January 23, 2026 at 12:31 PM IST
اندور: اندور میں آلودہ پانی کی وجہ سے 25 لوگوں کی موت کے بعد اب مہو میں آلودہ پانی پینے سے بیماریوں کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں۔آلودہ پانی اور یرقان کی وجہ سے چھ بچوں کی حالت بگڑنے کے بعد انہیں مہو کے مدھیہ بھارت اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ مہو میں آلودہ پانی کے رپورٹ ہونے کے بعد اندور کے کلکٹر کل دیر رات صورتحال کا جائزہ لینے پہنچے اور محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ تمام بیمار مریضوں کا بہتر علاج کریں۔
آلودہ پانی سے چھ بچوں سمیت 25 افراد بیمار
مہو کے پٹی بازار علاقے میں آلودہ پانی کی شکایات کئی دنوں سے سامنے آ رہی تھیں۔ یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب چندن مارگ کے کئی رہائشیوں کو جگر کے بڑھتے ہوئے مسائل اور یرقان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد کل سے اب تک یہاں 25 کے قریب افراد کے بیمار ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 6 بچے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔
زیادہ تر لوگ یرقان میں مبتلا
ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یرقان ہے۔ اس کی وجہ آلودہ پانی کی فراہمی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد اندور کے کلکٹر شیوم ورما کل دیر رات مہو پہنچے اور اسپتال میں مریضوں اور متاثرہ راستے پر رہائشیوں سے بات کی۔ کلکٹر کو بتایا گیا کہ آلودہ پانی پینے سے کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ کچھ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جب کہ دیگر گھر پر ہی علاج کر رہے ہیں۔
کلکٹر نے پانی کی جانچ کا حکم دیا
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی محکمہ صحت کا عملہ بھی علاج کے لیے پہنچ گیا۔ ایک طبی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور لوگوں کو ادویات فراہم کر رہی ہے۔ لوگوں کو ابلا ہوا پانی پینے کا مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا، علاقائی ایم ایل اے اوشا ٹھاکر نے بھی اسپتال میں متاثرین کی عیادت کی۔ کلکٹر شیوم ورما نے محکمہ صحت کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ، "محکمہ صحت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر ایک کو مناسب علاج فراہم کرے۔ مہو کینٹ بورڈ کو بھی پانی کی جانچ اور صفائی برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسپتال میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، اور حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔"
علامات کا پتہ لگتے ہی علاج شروع ہو جائے گا
کلکٹر شیوم ورما نے مزید کہا کہ، "علاقے میں کل صبح ایک سروے شروع کیا جائے گا۔ جس میں بھی علامات ظاہر ہوں گی اس کا گھر پر علاج کیا جائے گا۔ سنگین مریضوں کا اسپتال میں علاج کیا جائے گا۔" انہوں نے کہا کہ فی الحال کسی کی حالت نازک نہیں ہے۔ داخل مریضوں میں سے کچھ کو کل ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔
