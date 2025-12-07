عدالت میں جرم ثابت ہونے کے بعد خاتون نے زہر کھا لیا، اسپتال لے جاتے وقت موت
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے قتل معاملے میں چار ملزمین بشمول ایک خاتون اور اس کے بیٹے اور بیٹی کو قید کا حکم دیا تھا۔
Published : December 7, 2025 at 9:21 AM IST
للت پور: اترپردیش کے للت پور میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ (ایس سی/ایس ٹی ایکٹ اسپیشل کورٹ) میں زیر التوا قتل کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد ایک خاتون نے زہریلی مادہ کھا لیا۔ اسے فوری طور پر میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا، جہاں سے اسے جھانسی میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ عدالتی احکامات کے بعد متوفی خاتون کے بیٹے اور بیٹی سمیت چار دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ محمد مشتاق نے بتایا کہ یہ واقعہ دو سال قبل 17 ستمبر سنہ 2023 کو پیش آیا تھا۔ کوتوالی صدر حلقے میں نینسی گارڈن کے پیچھے محلہ نہرو نگر کے رہنے والے کشن ولد پنالال اہیروار (22) کو دو خواتین سمیت چھ سے زیادہ لوگوں نے لاٹھیوں سے بے دردی سے پیٹا تھا۔ شدید زخمی کشن کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔ جہاں اس کی موت ہو گئی۔ اس معاملے میں گیندا بائی (60)، اس کی بیٹی اشرفی، بیٹا ببلو، سریندر اور دروپال کو ملزم نامزد کیا گیا۔
اس معاملے میں سال تک سماعت سنیچر کے روز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ (ایس سی ایس ٹی ایکٹ اسپیشل کورٹ) نے ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا۔ عدالت نے انہیں حراست میں لینے کا حکم دیا۔ اسی دوران گیندا بائی نے زہریلا مادہ کھا لیا جس سے اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی حالت نازک دیکھ کر ڈاکٹروں نے اسے جھانسی میڈیکل کالج ریفر کر دیا، لیکن گیندا بائی کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔
ملزمین کی نمائندگی کرنے والے وکیل برجیندر سنگھ یادو نے بتایا کہ قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران سزا سنائے جانے پر خاتون سمیت پانچوں ملزمان کو تحویل میں لینے کے احکامات دیے گئے تھے۔ اس دوران گیندا بائی نے کوئی زہریلا مادہ کھا لیا اور جھانسی لے جانے کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ محمد مشتاق نے کہا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
