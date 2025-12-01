اعظم خان کے بعد عبداللہ اعظم کے کیس کی سماعت سے بھی جج سمیر جین نے خود کو الگ کر لیا
ہائی کورٹ کے جسٹس سمیر جین نے ایس پی لیڈر اعظم خان کے بیٹےعبداللہ اعظم کےکیس کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمیر جین نے ایس پی لیڈر اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے کیس کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے، عدالت نے 2016 کے یتیم خانہ بے دخلی کیس میں ایس پی لیڈر محمد اعظم خان کی درخواست کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا تھا۔
عبداللہ اعظم نے مقدمے کی کارروائی کو چیلنج کیا:
عبداللہ اعظم اور دیگر ملزمان کے خلاف رامپور میں دریا کی زمین کو غیر قانونی طور پر پلاٹ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ عبداللہ اعظم نے چارج شیٹ اور مقدمے کی پوری کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی ہے۔ اس معاملے کی سماعت پیر کو جسٹس سمیر جین کو کرنی تھی۔
جج نے ایک اور بنچ کو نامزد کرنے کو کہا:
ریاستی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انوپ ترویدی اور ایڈیشنل گورنمنٹ ایڈوکیٹ فرسٹ پرتوش کمار مالویہ کی موجودگی میں عدالت نے اس معاملے کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا اور ایک اور بنچ کی نامزدگی کے لیے درخواست کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت دی۔
کیس میں 12 ایف آئی آر درج کی گئیں:
تین دن پہلے، الہ آباد ہائی کورٹ نے 2016 کے یتیم خانہ کیس کی سماعت کرنا تھی جس میں ایس پی لیڈر اعظم خان شامل تھے، لیکن جسٹس سمیر جین نے خود کو سماعت سے الگ کر لیا۔ ایڈوکیٹ شاشوت گری نے کہا کہ جسٹس سمیر جین نے سماعت کے دوران یہ فیصلہ سنایا۔ روسٹر کے مطابق جسٹس سمیر جین ایم پیز اور ایم ایل ایز کے خلاف مقدمات کی سماعت کے مجاز ہیں۔ یتیم خانہ کیس میں سابق ایم پی محمد اعظم خان اور دیگر کے خلاف بارہ ایف آئی آر درج کی گئیں۔
یتیم خانہ گرا دیا گیا:
ہائی کورٹ نے 11 جون 2025 کے اپنے حکم میں کہا کہ کیس کی سماعت نچلی عدالت میں ہوگی، لیکن کوئی حتمی حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے اپنا حکم آئندہ سماعت تک برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ 15 اکتوبر 2016 کے ایک واقعے سے متعلق ہے، جس میں یتیم خانہ کے نام سے جانا جانے والا ایک غیر مجاز ڈھانچہ منہدم کر دیا گیا تھا۔
ڈکیتی، بے دخلی اور مجرمانہ سازش کے الزامات:
اس معاملے میں 2019 اور 2020 کے درمیان رامپور ضلع کے کوتوالی پولیس اسٹیشن علاقے میں بارہ ایف آئی آر درج کی گئیں۔ ابتدائی طور پر یہ مقدمات الگ الگ مقدمات کے طور پر چلائے گئے۔ 8 اگست 2024 کو ایم پی/ایم ایل اے عدالت کے ایک خصوصی جج نے انہیں ایک کیس میں یکجا کردیا۔ اس کیس کے ملزمان پر ڈکیتی، تجاوزات اور مجرمانہ سازش کے الزامات ہیں۔
