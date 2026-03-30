شوہر سے جھگڑے کے بعد پڑوسی سے مدد مانگنا مہنگا پڑ گیا، اسٹیشن چھوڑنے کے بہانے دوست کے ساتھ مل کر اجتماعی عصمت دری
پولیس نے متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ کرایا اور اس کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : March 30, 2026 at 8:59 PM IST
بھونیشور: اوڈیشہ کی راجدھانی میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک بنگالی خاتون نے گینگ ریپ کا الزام لگایا ہے۔ متاثرہ نے پیر کو تامانڈو ویمنس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے اس کا طبی معائنہ کرایا اور اس کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
شکایت کے مطابق یہ گھناؤنا واقعہ جمعہ کو تنمنڈو تھانہ علاقے کے نرسنگھ پور علاقے میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دو بدمعاشوں نے خاتون کو ریلوے اسٹیشن پر اتارنے کے بہانے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ ذہنی دباؤ اور خوف کی وجہ سے وہ فوری طور پر پولیس کے پاس نہیں گئی۔ متاثرہ نے آج تنمنڈو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
شوہر سے ہوا تھا جھگڑا
پولیس کی معلومات کے مطابق مقتولہ کا شوہر مستری ہے۔ ایک ملزم خاتون کو پہلے سے جانتا تھا۔ گزشتہ جمعہ کو جوڑے میں کسی بات پر تنازعہ ہو گیا، جس سے خاتون ناراض ہوگئی اور اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ملزم سے مدد مانگی اور اسے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کی درخواست کی۔
اس کے بعد ملزم خاتون کو ایمس کے قریب نرسنگ پور علاقے میں اپنے ایک ساتھی کے گھر لے گیا۔ وہاں دونوں ملزمان نے اس کی عصمت دری کی۔ انہوں نے اسے اس واقعہ کے بارے میں کسی کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دی۔
پولیس کر رہی ہے تفتیش
گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی اور انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔