ندوہ کے مہتمم مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی انتقال کر گئے۔: ندوہ کی علمی روایت، عربی صحافت اور تصنیف و تدریس کی ایک طویل داستان
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کی زندگی ہندوستان میں اسلامی تعلیم، عربی زبان و ادب، صحافت اور دینی اداروں کی خدمت سے عبارت رہی۔ وہ طویل عرصے تک دارالعلوم ندوۃ العلماء سے وابستہ رہے۔
Published : October 8, 2026 at 9:53 AM IST
لکھنؤ: ایشیا کی عظیم اور ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مہتمم، انٹیگرل یونیورسٹی کے چانسلر، اور بین الاقوامی سطح پر معروف عالمِ دین و منفرد عربی ادیب مولانا ڈاکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کے سانحۂ ارتحال کی خبر عام ہوتے ہی برصغیر سمیت پورے عالمِ اسلام کے تعلیمی، فکری اور دینی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کا انتقال علمی دنیا کے لیے ایک ایسا ناقابلِ تلافی خسارہ ہے جس کی تلافی مدتوں ممکن نہیں ہو سکے گی۔ مولانا کی رحلت پر ملک و بیرونِ ملک کے سرکردہ علماء، دانشوروں، سماجی رہنماؤں اور سیاسی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے علم و فکر کے ایک زریں دور کا اختتام قرار دیا ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے اسے مَوْتُ الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَالَمِ قرار دیا اور کہا کہ وہ ایک بلند پایہ مصنف، بصیرت افروز ادیب، زیرک صحافی اور عربی زبان و ادب کے ایسے مستند ماہر تھے جن کی علمی خدمات کا دائرہ سرحدوں سے ماورا تھا۔
حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کی پوری زندگی ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کے فروغ، عربی زبان و ادب کی ترویج، معتدل صحافت کی آبیاری اور دینی و تعلیمی اداروں کی بے لوث خدمت سے عبارت رہی ہے۔ وہ سات دہائیوں سے زائد کے طویل عرصے تک دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تعلیمی و فکری روایت سے گہرائی کے ساتھ وابستہ رہے اور انہوں نے ندوہ کے فکرِ اعتدال کو آگے بڑھانے میں انتہائی کلیدی اور نمایاں ترین کردار ادا کیا۔ بحیثیت مہتمم، انہوں نے نہ صرف ندوۃ العلماء کے انتظامی و تربیتی امور کو ایک باوقار اور مضبوط نہج پر استوار کیا، بلکہ اپنے شفیق اور مربیانہ انداز سے ہزاروں طلبہ اور فارغین کی فکری و اخلاقی تعمیر و تربیت فرمائی۔ ان کا یہ طویل اور مخلصانہ علمی سفر آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ بنا رہے گا۔
Lucknow, Uttar Pradesh: On the death of Maulana Saeed-ur-Rahman Azmi Nadvi, the principal of Darul Uloom Nadwatul Ulama in Lucknow, SP Chief Akhilesh Yadav says, "Felt very sad. A very noble human being and he dedicated his entire life to teaching people, building their futures, and furthering the traditions of Nadwa... It is a matter of great sorrow that he is no longer with us today. People like him are rare, and that generation is now passing away..."— IANS (@ians_india) October 7, 2026
ابتدائی تعلیم سے ندوہ تک سفر
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کی پیدائش مئو میں ہوئی۔ ان کے سنِ پیدائش کے حوالے سے دستیاب ذرائع میں 1934 اور 1935 دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ 1952 میں مزید علمی تشنگی بجھانے کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ پہنچے۔ یہاں انہوں نے ندوہ کے ممتاز اساتذہ سے عربی زبان، ادب، دینی علوم اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا شاہ محمد حلیم عطا سلونوی، مولانا ابوالفضل عبدالحفیظ بلیاوی، ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی اور مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی جیسے نام شامل ہیں۔
ندوہ میں تعلیم کے دوران ان کی علمی صلاحیتیں نمایاں ہوئیں اور فراغت کے بعد وہ اسی ادارے سے تدریسی طور پر وابستہ ہوگئے۔ یوں جس ادارے سے انہوں نے طالب علم کی حیثیت سے علمی سفر شروع کیا، اسی ادارے میں استاد، ادیب، صحافی، عربی شعبے کے ذمہ دار اور بعد میں مہتمم کی حیثیت سے طویل عرصے تک خدمات انجام دیں۔
عربی صحافت اور ’البعث الاسلامی‘
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو عربی صحافت ہے۔ وہ ماہنامہ ’البعث الاسلامی‘ سے طویل عرصے تک وابستہ رہے اور 1979ء میں اس کے چیف ایڈیٹر کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس رسالے کے ذریعے ہندوستان کے دینی، علمی اور فکری مباحث کو عربی دنیا تک پہنچانے میں ان کا اہم کردار رہا۔
ان کی صحافتی سرگرمی محض ادارتی ذمہ داری تک محدود نہیں تھی بلکہ انہوں نے عربی زبان میں علمی، دینی اور عصری موضوعات پر مسلسل لکھا۔ ان کی عربی صحافت پر باقاعدہ تحقیقی کام بھی ہوا ہے اور ان کی خدمات کو ہندوستان میں عربی صحافت اور عربی ادب کی ترقی کے تناظر میں موضوعِ تحقیق بنایا گیا ہے۔
ندوۃ العلماء میں اہم ذمہ داریاں
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی نے ندوۃ العلماء میں مختلف اہم ذمہ داریاں سنبھالیں۔ دستیاب سوانحی معلومات کے مطابق وہ عربی شعبے سے وابستہ رہے، 1991 سے 1993 کے دوران ادارتی امور کی نگرانی کی، 1993 سے 1999 تک شعبۂ عربی کے صدر رہے اور سال 2000 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم مقرر ہوئے۔
مہتمم کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری صرف انتظامی امور تک محدود نہیں تھی۔ وہ ندوہ کی تدریسی، علمی اور صحافتی سرگرمیوں سے بھی گہرا تعلق رکھتے رہے۔ ان کی شخصیت میں استاد، منتظم، مصنف اور صحافی کی متعدد جہتیں یکجا تھیں۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے وابستگی
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کا تعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی رہا۔ بورڈ کے سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام بانی ارکان میں شامل ہے اور ان کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم کی حیثیت سے تعارف درج ہے۔
بورڈ کے ساتھ ان کی وابستگی بنیادی طور پر رکن کی حیثیت سے رہی۔ وہ ملک میں مسلم پرسنل لا، شریعت، دینی تشخص اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل سے متعلق مباحث میں علمی طور پر شریک ہوتے رہے۔ مئی 2026 میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام ندوۃ العلماء میں منعقدہ تفہیمِ شریعت ورکشاپ کے موقع پر ان کی علمی و دینی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ان کی علمی، ادبی، دینی اور صحافتی خدمات کو سراہا تھا۔
تصنیف و تالیف کا میدان
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی نے عربی اور اردو دونوں زبانوں میں علمی و ادبی کام کیا۔ ان کی تصانیف کی حتمی تعداد کے بارے میں دستیاب معتبر ذرائع میں کوئی متفقہ عدد موجود نہیں، اس لیے ان کی کتابوں کی تعداد کو کسی ایک عدد میں بیان کرنا محتاط طرزِ صحافت نہیں ہوگا۔
ان کی معروف تصانیف میں ’اسلام اور مغرب‘ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی علمی تحریروں، مقالات اور عربی صحافت کا بڑا ذخیرہ ماہنامہ ’البعث الاسلامی‘ اور دیگر علمی و ادبی رسائل میں منتشر ہے۔ ندوۃ العلماء سے وابستہ سوانحی مواد ان کی تصنیف و تالیف کے وسیع ذخیرے اور خصوصاً مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی علمی شخصیت سے متعلق ان کے کام کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔
ان کی تصنیفی خدمات کا دائرہ صرف مذہبی موضوعات تک محدود نہیں تھا بلکہ عربی زبان و ادب، اسلامی تہذیب، معاصر فکری مسائل اور مشرق و مغرب کے تعلقات جیسے موضوعات بھی ان کی تحریروں کا حصہ رہے۔
علمی خدمات کا اعتراف
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کی طویل علمی زندگی کا اعتراف مختلف سطحوں پر کیا گیا۔ انہیں 2019 میں خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی، فارسی یونیورسٹی، لکھنؤ سے اعزازی ڈی لٹ کی ڈگری بھی دی گئی۔ اس سے قبل انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے 2013 میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا تھا۔
مئی 2026 میں جامعہ ہدایہ، جے پور کی جانب سے بھی انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی زندگی کو سادگی، تواضع، اخلاص، وقت کی پابندی اور ادارے سے وابستگی کے حوالے سے یاد کیا گیا۔
ایک طویل علمی عہد کا اختتام
مولانا سعید الرحمٰن اعظمی ندوی کی زندگی ندوۃ العلماء کی اس روایت کی نمائندگی کرتی ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ عربی زبان و ادب، صحافت، تصنیف اور عصری فکری مسائل سے واقفیت کو اہمیت دی گئی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ندوہ آنے والے مولانا نے اسی ادارے میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، عربی شعبے کی ذمہ داریاں سنبھالیں، ’البعث الاسلامی‘ کی ادارت کی اور بالآخر ندوۃ العلماء کے مہتمم کی حیثیت سے ادارے کی قیادت کی۔
ان کی وفات کے ساتھ ہندوستان کی دینی و علمی دنیا ایک ایسے عالم، مدرس، مصنف اور عربی صحافی سے محروم ہوئی ہے جس کی زندگی کئی دہائیوں تک ندوۃ العلماء اور عربی علمی صحافت سے جڑی رہی۔ ان کی علمی خدمات، شاگردوں کی ایک طویل نسل اور عربی صحافت میں ان کی کاوشیں ان کی یاد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ رہیں گی۔