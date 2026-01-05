سنبھل میں مسلم اکثریتی علاقوں میں بڑا سرچ آپریشن، ڈی ایم اور ایس پی رہے آپریشن کا حصہ
سنبھل میں سرچ آپریشن کے دوران مصطفیٰ مسجد احاطے میں کئی غیر قانونی بجلی کے کنکشن منقطع کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔
Published : January 5, 2026 at 10:59 AM IST
سنبھل: اترپردیش کے ضلع سنبھل میں انتظامیہ نے بجلی چوری کے خلاف مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک بڑی چھاپہ مار کارروائی کی۔ محکمہ بجلی اور پولیس کے سینئر افسران کے ساتھ ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر راجندر پنسیا اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی ذاتی طور پر پیر کی صبح سڑکوں پر نکل آئے۔
یہ ہائی پروفائل آپریشن صبح 5:30 بجے سے صبح 8:30 بجے تک تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہا۔ رائے ستی تھانے کے علاقے کے تحت دیپا سرائے اور حیات نگر تھانے کے علاقے میں ٹیموں نے ہر گھر، دکان، ڈیری اور عوامی مقامات پر مکمل تلاشی لی۔
چھاپے کے دوران مصطفیٰ مسجد کمپلیکس اور ایک گھر میں غیر قانونی طور پر بجلی استعمال کرتے ہوئے ڈیری چلانے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔
انتظامیہ کے مطابق کئی مقامات پر ای رکشا چارج کرنے کی آڑ میں چوری کی تصدیق کی گئی۔ غیر قانونی وائرنگ، اوور لوڈنگ اور ڈائریکٹ کنکشنز کے مضبوط شواہد اکٹھے کیے گئے۔
حکام نے واضح کیا کہ جہاں کہیں بھی بجلی چوری کا پتہ چلا، ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے گی اور ایف آئی آر درج کی جائیں گی۔ ضابطے کے مطابق جرمانہ اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔
ڈی ایم سنبھل، ڈاکٹر راجندر پنسیا نے کہا کہ بجلی کی چوری نہ صرف سرکاری ریونیو کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ایماندار صارفین پر اضافی بوجھ بھی ڈالتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بجلی چوری کے خلاف مہم کے نتیجے میں تقریباً 150 کروڑ روپے کی بچت ہوئی۔ یہ مہم ایک دن کی کارروائی نہیں ہے بلکہ مسلسل جاری رہے گی۔
