اے ڈی جی سی کے اکلوتے بیٹے کی خودکشی، متوفی قومی انڈر 15 کرکٹ کھلاڑی تھا
Published : December 2, 2025 at 12:39 PM IST
بارہ بنکی: اترپردیش کے بارہ بنکی میں ایک خصوصی سرکاری وکیل کے 20 سالہ اکلوتے بیٹے نے پیر کو خودکشی کر لی۔ سینکڑوں وکلاء ان کی رہائش گاہ پر جمع تھے۔ رمیش ورما بارہ بنکی سول کورٹ میں گینگسٹر کورٹ کے انچارج خصوصی سرکاری وکیل تھے۔
رمیش ورما جو اصل میں دریا آباد کے مرار پور کے رہنے والے تھے، سٹی پولیس اسٹیشن کے آواس وکاس محلے میں کرائے کے مکان میں قیام پزیر ہیں۔ پیر کی صبح اننیا کی ماں دریا آباد گئی ہوئی تھی۔ ورما عدالت گئے ہوئے تھے، اور اننیا گھر میں اکیلا تھا۔ جب رمیش ورما چھٹی کے بعد4 بجے کے قریب گھر واپس آئے تو انہیں اپنے بیٹے کی لاش ملی۔
اننیا قومی کھلاڑی بھی تھا:
اطلاع ملتے ہی سٹی پولیس سٹیشن پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ رمیش ورما کی ایک بیٹی ہے جو لکھنؤ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور اننیا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بی کام مکمل کرنے کے بعد اننیا مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اتوار کو اس نے محکمہ انکم ٹیکس میں بھرتی کے لیے ٹیسٹ دیا۔ اننیا نے انڈر 15 عمر کے گروپ میں قومی سطح پر کرکٹ کھیلا تھا۔
رمیش ورما آر ایس ایس کے کارکن ہے۔ بارہ بنکی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نریندر کمار ورما نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی سینکڑوں وکلاء جائے وقوعہ پر پہنچے۔ قانونی برادری اس دکھ کی گھڑی میں رمیش ورما کے ساتھ کھڑی ہے۔ پولیس ان کے بیٹے کی خودکشی کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کوتوالی نگر کے انسپکٹر انچارج سدھیر سنگھ نے بتایا کہ فی الحال کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں:
اگر آپ کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں فکر مند ہیں یا آپ کو جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کی بات سننے کےلئے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں، جو پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے۔