حیدرآباد: سٹے بازی کے عادی سب انسپکٹر پر بازیاب شدہ سونا چوری کرنے کا الزام
تحقیقات سے پتہ چلا کہ ایس آئی آن لائن سٹے بازی کا عادی ہے، اس لت کی وجہ سے اسے بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
Published : November 27, 2025 at 2:23 PM IST
حیدرآباد: ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں عنبر پیٹ پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر بھانو پرکاش پر الزام ہے کہ انہوں نے چوری کے کیس میں بازیاب کیے گئے سونے کو خود ہی چوری کر لیا۔ اس وقت معاملہ کا پردہ فاش ہوا جب وہ اے پی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ انجینئر کی نوکری ملنے کے بعد پولیس سے سبکدوشی کے لیے اپنی سروس ریوالور جمع کرانے پہنچے۔ اسی دوران ان کے ریکارڈ کی جانچ میں کئی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ایس آئی بھانو پرکاش کئی سالوں سے آن لائن بیٹنگ کی لت کا عادی تھا اور 2018 سے اب تک تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہار چکا تھا۔ اسی دوران بھانو پرکاش نے پٹیل نگر میں گھریلو ملازمہ کی جانب سے کی گئی چوری کے کیس میں ضبط کیے گئے 4.3 تولہ سونے کو خفیہ طور پر نارائن گوڑہ کے ایک رہن سنٹر میں اسے رہن پر رکھ کر بھاری رقم لی تھی تاکہ بیٹنگ کے اخراجات پورے کئے جاسکیں۔
مقدمہ لوک عدالت میں طے ہوگیا تھا، لیکن جب سونا اصل مالک کو واپس دینے کا وقت آیا تو وہ غائب پایا گیا، جس سے شکوک پیدا ہوئے۔ بعد ازاں پولیس نے دکان سے سونا برآمد کر لیا۔ ای سی پی ہریش کمار نے بتایا کہ بھانو پرکاش کو چار دن پہلے ہی معطل کیا گیا ہے جبکہ ان کی سروس ریوالور کے غائب ہونے کی بھی الگ سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔