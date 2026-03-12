سمندر پار مل گئی محبت: ہماچل نوجوان نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق آسٹریلوی خاتون سے شادی کر لی
دو ملکوں کی ثقافتوں کا انوکھا سنگم۔ ہماچل روایات کے مطابق پیش کی جانے والی دعوت نے بین الاقوامی تعلقات میں مٹھاس کا اضافہ کیا۔
Published : March 12, 2026 at 9:14 AM IST
سرمور، ہماچل پردیش: کہا جاتا ہے کہ محبت کوئی سرحد نہیں جانتی اور جب دل ایک ہو جائیں تو سات سمندروں کا فاصلہ بھی بے معنی ہوتا ہے۔ ہماچل پردیش کے سرمور ضلع کی ایک ایسی ہی محبت کی کہانی ان دنوں لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے۔ ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والے نوجوان آدرش، جسے مانو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق آسٹریلوی خاتون شیبون سے شادی کی۔ سمندر پار شروع ہونے والی یہ محبت کی کہانی اب دو ملکوں اور دو ثقافتوں کے خوبصورت اتحاد کی مثال بن چکی ہے۔
آسٹریلیا میں کام کے دوران ایک غیر ملکی خاتون سے محبت ہو گئی
آدرش چھوکر گاؤں کا رہنے والا ہے، جو سنگرہ ترقیاتی بلاک کے تحت آتا ہے۔ وہ اس وقت آسٹریلیا میں کام کر رہا ہے۔ اس دوران اس کی ملاقات آسٹریلوی خاتون شیبون سے ہوئی۔ شروع میں ان کی دوستی ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی گہری محبت میں بدل گئی۔ سمجھنے اور قریب آنے کے بعد، انہوں نے اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔
شادی کے بعد ہماچل پہنچنے پر دھام تقریب کا انعقاد
جوڑے کی شادی 5 مارچ کو آسٹریلیا میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 10 مارچ کو ہماچل پردیش کے راج گڑھ میں خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے روایتی دھام (استقبال) کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں عزیز و اقارب، دوست احباب اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نوبیاہتا جوڑے کو مبارکباد پیش کی۔ ہماچل روایت کے مطابق اس دھام نے اس بین الاقوامی تعلقات میں مقامی ثقافت کا ایک لمس شامل کیا۔ آدرش کا خاندان اصل میں نوہردھر کے قریب چوکر گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ یہ خاندان فی الحال راج گڑھ میں مقیم ہے۔ دھام کے دوران مہمانوں کا استقبال روایتی ہماچل کھانوں سے کیا گیا، اور پوری تقریب خوشی اور جوش سے بھر گئی۔
بچوں کی خوشی خاندان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے
آدرش کے والد پرشوتم سنگھ محکمہ تعلیم سے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ "یہ شادی ان دونوں کا ذاتی فیصلہ تھا، تقریباً ایک سال قبل آدرش نے اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کی کہانی کے بارے میں بتایا تھا، شروع میں زبان کے حوالے سے کچھ مشکلات تھیں، لیکن بچوں کی خوشی خاندان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے"۔
یہ انوکھی شادی پورے علاقے میں موضوع بحث بن گئی۔ مقامی لوگ اسے سات سمندر پار جڑے دو دلوں اور دو ثقافتوں کے خوبصورت اتحاد کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس محبت کی کہانی کو ایک مثال کے طور پر بھی غور کر رہے ہیں جو یہ پیغام دیتی ہے کہ سچی محبت فاصلے، زبان اور قومی سرحدوں سے بالاتر ہے۔