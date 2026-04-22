ہاؤسنگ فراڈ کیس: اداکارہ نصرت جہاں ای ڈی کے سامنے پیش، راجرہٹ پروجیکٹ کی تحقیقات تیز
ای ڈی کے افسر نے بتایاکہ گزشتہ چند ماہ میں سامنے آنے والی نئی معلومات کے باعث ان کی دوبارہ طلبی ضروری ہو گئی تھی۔
Published : April 22, 2026 at 3:17 PM IST
کولکاتا : اداکارہ اور سابق ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں بدھ کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے دفتر میں پیش ہوئیں، جہاں ان سے ہاؤسنگ فراڈ کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی۔
حکام کے مطابق نصرت جہاں اپنے شوہر اور اداکار یش داس گپتا کے ہمراہ سالٹ لیک میں واقع سی جی او کمپلیکس پہنچیں، تاہم انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا۔ ای ڈی کے ایک افسر نے بتایا کہ گزشتہ چند ماہ میں سامنے آنے والی نئی معلومات کے باعث ان کی دوبارہ طلبی ضروری ہو گئی تھی۔
یہ کیس راجرہٹ علاقے میں ایک رہائشی منصوبے سے متعلق ہے، جہاں ایک کمپنی پر الزام ہے کہ اس نے فلیٹس دینے کے وعدے پر خریداروں سے رقم وصول کی مگر نہ فلیٹس فراہم کیے اور نہ ہی رقم واپس کی۔ حکام کے مطابق نصرت جہاں ماضی میں اس کمپنی کے ساتھ بطور ڈائریکٹر منسلک رہی ہیں، اگرچہ انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
اس سے قبل بھی 2023 میں ای ڈی نے ان سے تقریباً چھ گھنٹے تک پوچھ گچھ کی تھی۔ اس کیس کی شکایت بی جے پی رہنما شنکودیپ پانڈا نے درج کرائی تھی، جن کے مطابق 2014-15 کے دوران 400 سے زائد بزرگ شہریوں سے تقریباً 5.5 لاکھ روپے فی کس لے کر 1000 مربع فٹ فلیٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: Nusrat Jahan رکن پارلیمان نصرت جہاں کو عدالت میں پیشی سے استثنی حاصل
شکایت کنندگان کا کہنا ہے کہ نہ انہیں فلیٹس ملے اور نہ ہی ان کی رقم واپس کی گئی۔ نصرت جہاں نے بارہا اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کمپنی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔