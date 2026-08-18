جیشِ محمد کے لیے مبینہ طور پر کام کر رہا تھا بہار کا ظفر! اے ٹی ایس نے میرٹھ سے کیا گرفتار
جیش محمد کے مشتبہ محمد ظفر کو ATS نے میرٹھ سے گرفتار کیا۔ وہ چندہ اکٹھا کرتا اور بائنینس کے ذریعے رقم پاکستان بھیجتا تھا۔
Published : August 18, 2026 at 2:07 PM IST
پورنیہ، بہار (ابھے سنہا): اتر پردیش اے ٹی ایس (انسداد دہشت گردی اسکواڈ) نے پورنیہ کے رہنے والے 24 سالہ محمد ظفر کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر پاکستانی دہشت گردوں کے لیے مسجد کے نام پر ہندوستان کے مختلف حصوں سے مبینہ طور پر چندہ اکٹھا کرنے اور انہیں پاکستان بھیجنے کا الزام ہے۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے کہا کہ ظفر گزشتہ چھ سالوں سے پاکستان میں قائم بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لیے کام کر رہا تھا۔
"محمد ظفر، میر گنج، تھارا راؤٹا، پورنیہ ضلع، بہار کے رہنے والے کو میرٹھ کوتوالی تھانہ علاقے کی ایک مسجد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اے ٹی ایس کے ریڈار میں آنے کے بعد، ٹیم نے ظفر کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور اتوار کو اسے گرفتار کیا۔ ظفر مسجد کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے جیش محمد کو ہندوستان بھیج رہا تھا۔":-پریم کمار گوتم، آئی جی، اتر پردیش اے ٹی ایس
پڑھائی کے دوران مجاہد بننا چاہتا تھا
پولیس نے بتایا کہ ظفر جیشِ محمد کا مجاہد بننا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مسعود اظہر کے لٹریچر (ادبی مواد) کے ذریعے لوگوں کو مبینہ طور پر جہاد کے لیے اکساتا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران ظفر نے بتایا کہ اس نے اپنی پڑھائی کے دوران جیشِ محمد کے بارے میں پڑھا تھا، جس سے اس کے اندر مبینہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ مبینہ طور پر مولانا مسعود اظہر کے اثر میں آ کر مجاہد بننے کا خواہش مند تھا۔
اشتعال انگیز تقاریر شیئر کرتا تھا
بتایا جا رہا ہے کہ وہ سال 2020 سے مسعود اظہر کے لٹریچر کے ذریعے لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہا تھا۔ ظفر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جیشِ محمد کے سرغنہ مولانا مسعود اظہر کی اشتعال انگیز تقاریر شیئر کر کے لوگوں کو مبینہ طور پر پرتشدد جہاد کی ترغیب دے رہا تھا۔
سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا
ظفر کے فون سے کئی پاکستانی جہادی واٹس ایپ گروپس ملے ہیں، جن میں جہاد اور چندے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ وہ اپنی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھانپ کر جہاد اور خلافت کے بارے میں بیانات جاری کرتا تھا۔ جیشِ محمد کے جہادی گروپ سے وابستہ ہونے کے بعد، ظفر ایک پاکستانی ہینڈلر کے رابطے میں آیا اور اس نے جہاد میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔
بائنینس سے ٹیرر فنڈنگ
ظفر نے پاکستانی اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے بائنینس (Binance) اکاؤنٹ مانگا اور دیگر پاکستانی مشتبہ افراد سے جڑ کر بائنینس کی مدد سے یو ایس ڈی ٹی (USDT) کی شکل میں کئی بار رقم بھیجی۔ پوچھ گچھ کے دوران ظفر نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے قبضے سے برآمد موبائل اور دیگر شواہد کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔
یوپی پولیس کے مطابق اس معاملے میں بی این ایس (BNS) کی دفعہ 18 اور دفعہ 38 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ بی این ایس 18 کسی دہشت گردانہ کارروائی کو انجام دینے کی سازش رچنے اور بی این ایس 38 کسی دہشت گرد تنظیم کی رکنیت حاصل کرنے یا اس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے متعلق ہے۔
اہلِ خانہ نے گھر چھوڑ دیا
ظفر کی گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی راؤٹا تھانہ علاقے کے میر گنج میں ظفر کے گھر والے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ گاؤں میں یہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ اچانک ظفر نے ایسی تنظیموں کے لیے کام کرنا کیوں شروع کیا۔ پیسے کے لالچ یا پھر دہشت گردانہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے نوجوان خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس طرح کی تنظیموں سے جڑنے کا کام کرتے ہیں۔