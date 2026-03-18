اسکول سے واپس آنے والی تیرہ سالہ طالبہ پر تیزاب سے حملہ، حالت تشویشناک، ملزم فرار
مہاراشٹر کے احمد نگر میں ہونے والے اس واقعے نے پوری کمیونٹی کو چونکادیا ہے۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 9:36 AM IST
احمد نگر (مہاراشٹر): سنگمنیر تعلقہ کے ایک گاؤں میں ایک شرمناک اور غیر انسانی واقعہ پیش آیا ہے۔ نامعلوم حملہ آور نے 13 سالہ اسکول کی طالبہ پر تیزاب پھینک دیا۔ ملزم اس وقت مفرور ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم چھاپے مار رہی ہے۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق، حملہ گاؤں کے مضافات میں ایک کھلے میدان کے قریب منگل کو صبح ساڑھے گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کے درمیان ہوا۔ لڑکی اسکول سے گھر واپس آرہی تھی کہ اچانک نامعلوم شخص نے اس پر تیزاب پھینک دیا۔ حملے میں لڑکی شدید جھلس گئی اور شدید زخمی ہوگئی۔ واقعے کے فوراً بعد اسے لونا کے پروارا میڈیکل ٹرسٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ سنگمنیر پولس اسٹیشن میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کنال سوناونے، مقامی کرائم برانچ کی ایک ٹیم اور پولیس انسپکٹر پروین سالونکھے نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش تیز کر دی گئی ہے۔
خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین کا مطالبہ
اس ہولناک واقعے نے پوری کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمام حلقوں سے ملزمین کی فوری گرفتاری اور سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یوتھ کانگریس صدر ڈاکٹر جے شری تھوراٹ نے اس واقعہ کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسکول سے واپس آنے والی معصوم بچی پر تیزاب پھینکنا انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے۔
انتہائی غریب گھر سے لڑکی کا تعلق
ڈاکٹر تھوراٹ نے اسپتال کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور اس کی ماں انتہائی غریب ہے۔ لڑکی اپنے ماموں کے گھر رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے گھناؤنے جرم میں ملزمین کو سیاست، ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر جلد از جلد پکڑ کر سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ملزمین کی تلاش میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔