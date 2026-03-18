ETV Bharat / state

اسکول سے واپس آنے والی تیرہ سالہ طالبہ پر تیزاب سے حملہ، حالت تشویشناک، ملزم فرار

مہاراشٹر کے احمد نگر میں ہونے والے اس واقعے نے پوری کمیونٹی کو چونکادیا ہے۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

13 سالہ طالبہ پر تیزاب سے حملہ (IANS علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 18, 2026 at 9:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

احمد نگر (مہاراشٹر): سنگمنیر تعلقہ کے ایک گاؤں میں ایک شرمناک اور غیر انسانی واقعہ پیش آیا ہے۔ نامعلوم حملہ آور نے 13 سالہ اسکول کی طالبہ پر تیزاب پھینک دیا۔ ملزم اس وقت مفرور ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم چھاپے مار رہی ہے۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔

اطلاعات کے مطابق، حملہ گاؤں کے مضافات میں ایک کھلے میدان کے قریب منگل کو صبح ساڑھے گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کے درمیان ہوا۔ لڑکی اسکول سے گھر واپس آرہی تھی کہ اچانک نامعلوم شخص نے اس پر تیزاب پھینک دیا۔ حملے میں لڑکی شدید جھلس گئی اور شدید زخمی ہوگئی۔ واقعے کے فوراً بعد اسے لونا کے پروارا میڈیکل ٹرسٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔

نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ سنگمنیر پولس اسٹیشن میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کنال سوناونے، مقامی کرائم برانچ کی ایک ٹیم اور پولیس انسپکٹر پروین سالونکھے نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش تیز کر دی گئی ہے۔

خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین کا مطالبہ

اس ہولناک واقعے نے پوری کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمام حلقوں سے ملزمین کی فوری گرفتاری اور سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یوتھ کانگریس صدر ڈاکٹر جے شری تھوراٹ نے اس واقعہ کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسکول سے واپس آنے والی معصوم بچی پر تیزاب پھینکنا انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے۔

انتہائی غریب گھر سے لڑکی کا تعلق

ڈاکٹر تھوراٹ نے اسپتال کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور اس کی ماں انتہائی غریب ہے۔ لڑکی اپنے ماموں کے گھر رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے گھناؤنے جرم میں ملزمین کو سیاست، ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر جلد از جلد پکڑ کر سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ملزمین کی تلاش میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

پانی کے بدلے پلایا تیزاب، شادی شدہ عورت شادی کے چھ ماہ بعد فوت، تیزاب پلاکر قتل، شوہر اور چھ دیگر کے خلاف مقدمہ درج

اجتماعی عصمت ریزی کے بعد لڑکی کو زبردستی تیزاب پلایا، آنتیں جھلسنے سے لگاتار خون بہتا رہا، علاج کے دوران موت

لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد اجتماعی عصمت دری اور تیزاب حملہ؛ مجرموں کو دوہری عمر قید کی سزا سنائی گئی

پریشان نرس نے اپنے عاشق پر تیزاب سے کر دیا تھا حملہ، جانیں کیا تھی وجہ؟ عدالت نے سنائی عمر قید کی سزا

دہلی تیزاب حملے میں نیا موڑ: 'لڑکی نے خود کو کیا زخمی، باپ عصمت دری کی شکایت کا بدلہ لینا چاہتا تھا

دو برس کے بچے نے کھیلتے ہوئے تیزاب پی لیا، علاج کے دوران فوت، اندوہناک واقعہ پر علاقہ سوگوار

تیزاب حملے کی متاثرہ کی موت، آخری خواہش سن کر ہر کسی کے آنکھ میں آنسو

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.