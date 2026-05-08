ملزم نے تھانے میں چابی نگل لی، دس کلو کیلے کھلانے کے بعد نکالی گئی چابی
کرناٹک کے ایک پولس اسٹیشن میں نابالغ لڑکیوں کے معاملے میں تفتیش کے دوران ایک ملزم نے ایسا کام کیا کہ سب حیران رہ گئے۔
Published : May 8, 2026 at 12:47 PM IST
بنگلورو: جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (POCSO) ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ایک ملزم فرد نے پولیس اسٹیشن کے اندر ہی چابی نگل کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس کے بعد پولیس نے اسے اسپتال میں داخل کرایا، جہاں اس کا تین دن تک علاج ہوا۔
مزید برآں، اسے 10 کلو گرام کیلے کھلائے گئے، اور حکام بالاخر چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ یہ واقعہ بنگلورو کے مدنایاکنہلی پولیس اسٹیشن میں پیش آیا۔ ملزم کا تعلق بلاری سے ہے۔
**مقدمہ کیا ہے؟**
ملزم کے خلاف 24 اپریل کو جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (POCSO) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ متاثرہ کے خاندان نے الزام لگایا کہ ملزم نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ اس شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش کی اور لڑکی کے اغوا کے حوالے سے معلومات اکٹھی کیں۔ بالآخر ملزم کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں رہتے ہوئے اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ اس عمل کے دوران، پولیس نے اسے خبردار کیا کہ اسے POCSO ایکٹ کے تحت الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس موقع پر ملزم نے تھانے کے اندر ہی چابی نگل کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس سے گھبرا کر پولیس نے اسے فوری طور پر قریبی اسپتال میں داخل کرایا۔ وہ تین دن تک ہسپتال میں مسلسل زیر علاج رہا۔ ان تین دنوں کے دوران اسے 10 کلو کیلے بھی کھلائے گئے۔ بعد میں جب اس نے بیت الخلاء استعمال کیا تو چابی اس کے جسم سے نکال دی گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے مزید پوچھ گچھ کی جائے گی۔ POCSO الزامات کے علاوہ، اس پر قانون کی دیگر دفعات کے تحت بھی سرکاری اہلکاروں کو دھمکانے کی کوشش کا الزام لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد سے اسے عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔