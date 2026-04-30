بھلّائی تہرے قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت، عدالت مانا نادر ترین واقعہ
قصوروار شخص نے دو شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس نے دوسری بیوی اور بچی کو ختم کرنے کے لیے ایک خوفناک سازش رچی۔
Published : April 30, 2026 at 9:32 AM IST
درگ: چھتیس گڑھ کے درگ ضلع میں انتہائی سنسنی خیز تہرے قتل کیس میں چھ سال بعد بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بدھ کو آخری سماعت میں درگ کورٹ نے قصوروار روی شرما کو موت کی سزا سنائی۔ یہ معاملہ سال 2020 کا ہے اور اس کیس نے پوری ریاست کو جھجھوڑ کر رکھ دیا۔
واقعے کی تفصیلات
21 جنوری سال 2020 کی صبح، پاریجت کالونی، تالپوری، بھلّائی میں ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا۔ گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور جب دروازہ توڑا گیا تو اندر کا منظر خوفناک تھا۔ منجو شرما کی آدھی جلی ہوئی لاش کمرے میں ملی، اس کے ہاتھ، پاؤں اور منہ ٹیپ سے بندھے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک ڈیڑھ ماہ کی معصوم بچی بھی مردہ حالت میں پائی گئی۔ موقعے سے ایک تیسری لاش بھی برآمد ہوئی، ابتدائی طور پر روی کا شوہر سمجھا جاتا تھا، لیکن جانچ سے پتہ چلا کہ یہ کوئی اور ہے۔
بیوی بچے کو قتل کر کے اپنی موت کی سازش رچی
تفتیش سے پتہ چلا کہ روی شرما پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی پہلی بیوی اور بچے راورکیلا میں رہتے تھے۔ اس نے بھلائی میں منجو نام کی خاتون سے دوسری شادی کی۔ بچے کی پیدائش کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں روی نے ایک خوفناک سازش رچی۔ روی نے ایک ذہنی معذور شخص کو شراب میں نیند کی گولیاں ملا کر اسے بے ہوش کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی منجو اور ان کی معصوم بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔ ثبوت مٹانے کے لیے اس نے گھر کو آگ لگا کر گیس بلاسٹ کا پلان بھی بنایا لیکن وہ ناکام رہا۔
عدالت نے اسے نایاب ترین کیس قرار دیا
پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج، کال کی تفصیلات، گواہوں کے بیانات اور ضبط شدہ اشیاء کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ کیس کی سماعت کے بعد ایڈیشنل سیشن جج یشونت کمار سارتھی نے اسے نایاب ترین جرم قرار دیتے ہوئے ملزم کو موت کی سزا سنائی۔
مزید پڑھیں:
شادی کے جلوس میں رقاصہ پر پیسے کی بارش، پھر ہوا خونی جھگڑا؛ لاٹھیوں سے پیٹ پیٹ کر موت کی نیند سلا دیا
گوشت نہ پکانے پر جھگڑا، بیوی نے حملہ کر کے شوہر کا کر دیا قتل
شادی سے قبل گھر میں منایا گیا شاندار جشن، صبح درخت سے لٹکی ہوئی ملی دولہے کی لاش