اپنے شوہر سے ملنے ہریدوار آئی ایک خاتون نے اجتماعی عصمت دری کا الزام لگایا، ہوٹل منیجر سمیت تین ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا
ہریدوار میں ایک خاتون کی مبینہ اجتماعی عصمت دری کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : March 2, 2026 at 2:19 PM IST
ہریدوار، اتراکھنڈ: ہریدوار میں اپنے شوہر سے ملنے آئی خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اجتماعی عصمت دری کے واقعہ نے پولس انتظامیہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ پولیس نے ہوٹل منیجر سمیت تین ملزمین کو گرفتار کرلیا۔ تینوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے۔
سٹی کوتوالی پولیس کے مطابق، اجتماعی عصمت دری کا واقعہ سنیچر کی دیر رات پیش آیا۔ متاثرہ کا شوہر ہریدوار کے سڈکول میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ یوپی کے بجنور کی رہنے والی یہ خاتون اپنے شوہر سے ملنے ہریدوار آئی تھی۔ الزام ہے کہ ایک آٹو ڈرائیور نے اسے بس اسٹینڈ کے قریب اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے بعد اس نے اسے تھوڑے فاصلے پر لے جا کر گاڑی میں بٹھایا۔ ڈرائیور اسے شیو مورتی گلی کے ایک ہوٹل میں لے گیا، اس کے پیچھے آٹو ڈرائیور تھا۔ خاتون کا الزام ہے کہ اسے ہوٹل میں لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جس کے بعد خاتون کسی طرح فرار ہو کر سٹی تھانے پہنچ گئی۔
تھانہ انچارج رتیش شاہ نے بتایا کہ تفتیش کے دوران لوکیشن ٹریس کر کے ملزمین کو نہر کی پٹڑی سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمین میں سے ایک کی شناخت بجنور کے نہتور کے رہنے والے کے طور پر کی گئی ہے جو اس وقت شری رام انکلیو، سرائے، جوالاپور میں مقیم ہے۔ دوسرا شاستری نگر، کڑچھ، جوالاپور کا رہنے والا تھا۔ اور ہوٹل مینیجر کنڈرکی، مراد آباد کا رہنے والا تھا، جو اس وقت ہریدوار میں مقیم تھا۔ ایک کار ڈرائیور تھا اور دوسرا آٹو ڈرائیور تھا۔
گینگ ریپ کیس نے پولس انتظامیہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ متاثرہ کے خود تھانے پہنچنے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی۔ پولیس نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے سٹی تھانے کی حدود میں سات ہوٹل مالکان کو تقریباً 23 گھنٹے تک حراست میں لیا۔ رجسٹر، سی سی ٹی وی فوٹیج اور گیسٹ ہاؤس کے آس پاس کام کرنے والے دیگر ہوٹلوں کے عملے سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔
سٹی پولیس سٹیشن انچارج رتیش شاہ کی قیادت میں پوچھ گچھ میں ہوٹل آپریٹروں سے رجسٹر، آئی ڈی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔ تحقیقات کے بعد بالآخر پولس گینگ ریپ کے مجرموں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اس واقعہ میں ایک ہوٹل مینیجر کی نشاندہی کی گئی اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔