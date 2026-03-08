شادی شدہ عورت شادی کے چھ ماہ بعد فوت، زبردستی تیزاب پلاکر قتل کا الزام، شوہر اور چھ دیگر کے خلاف مقدمہ درج
خاندان کا الزام ہے کہ راکیش نے گایتری سے 10 لاکھ روپے کے جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔
Published : March 8, 2026 at 7:17 AM IST
بریلی، اترپردیش: بھوجی پورہ میں ایک شادی شدہ خاتون کی شادی کے چھ ماہ بعد ہی المناک موت ہو گئی۔ اس کے والدین نے اس کے شوہر، اس کی پہلی بیوی اور خاندان کے دیگر افراد پر زبردستی تیزاب پھینک کر اسے قتل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے چھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
اہل خانہ کے مطابق، گایتری ساگر (22) کو اسی گاؤں کے رہنے والے راکیش گنگوار (45) نے بہلایا تھا۔ گایتری نے راکیش سے شادی کرنے پر اصرار کیا، جس کے بعد راکیش اسے اگست 2025 میں اتراکھنڈ لے گئے۔اس وقت گایتری کے والد نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے پولیس میں شکایت درج کرائی۔
پولیس نے کچھ دیر بعد دونوں کو بازیاب کرالیا لیکن تھانے میں گایتری نے اپنے عاشق راکیش کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا اور اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ اس کے بعد اس نے راکیش گنگوار سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔
متوفی کے والد لکشمن پرساد کا الزام ہے کہ ان کی شادی کے چند ماہ کے اندر ہی گایتری کے ساتھ اس کے سسرال کا رویہ بدل گیا۔ راکیش کی پہلی بیوی ویر والا اور خاندان کے دیگر افراد نے اسے ذات کی بنیاد پر طعنہ دینا شروع کر دیا۔ الزام ہے کہ راکیش نے بھی اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی طرفداری کرنا شروع کر دی اور گایتری کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔
گایتری کے خاندان کے دیگر افراد کے مطابق راکیش بھی گایتری سے دس لاکھ روپے کے جہیز کا مطالبہ کرنے لگا۔ جہیز کے نامکمل مطالبات اور ذات پات کی بنیاد پر نفرت کے باعث اسے مسلسل ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ الزام ہے کہ اس ہراسانی کے دوران گایتری کو زبردستی تیزاب پلا کر قتل کردیا گیا۔
متوفی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے شوہر راکیش گنگوار، اس کی پہلی بیوی ویر والا، بڑے بھائی گنیش چندر گنگوار، دھنشا (گنیش چندر گنگوار کی بیوی)، اپوروا اور انو کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
انسپکٹر بھوجی پورہ نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس شواہد کی بنیاد پر مزید تفتیش کر رہی ہے۔