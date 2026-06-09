حیدرآباد سے 5 کروڑ کے زیورات چوری، اتراکھنڈ کے راستے نیپال فرار، فون کال کے بعد پکڑا گیا
ایک نیپالی جوڑا حیدرآباد کے ایک ممتاز تاجر کے گھر سے 5 کروڑ روپے کے زیورات لے کر فرار ہوگیا تھا۔ اتراکھنڈ میں پکڑا لیا۔
Published : June 9, 2026 at 10:20 AM IST
رودر پور (اتراکھنڈ): قانون کیا ہوتا اور قانون کی طویل رسائی ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے۔ حیدرآباد، تلنگانہ سے کروڑوں کے زیورات چرانے والے اور اتراکھنڈ تک تقریباً 1700 کیلو میٹر کا سفر کرنے والے ملزمین کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ تلنگانہ، اتراکھنڈ اور اتر پردیش پولیس کے درمیان کوآرڈینیشن نے اس ہائی پروفائل چوری کا پردہ فاش کیا، تین نیپالیوں کو گرفتار کیا۔ تلنگانہ پولیس آج حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس کرے گی تاکہ کیس کی مکمل تفصیلات فراہم کی جاسکیں۔
قانون کا لمبا ہاتھ پکڑا گیا ملزم
اتراکھنڈ پولیس نے تلنگانہ میں تقریباً 5 کروڑ روپے کے زیورات کی چوری کے معاملے میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ تلنگانہ پولیس کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے رودر پور پولیس نے کل دیر رات اترپردیش پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی اور مسروقہ زیورات برآمد کیے۔ آپریشن کے دوران دو خواتین اور ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس سلسلہ میں تفتیش جاری ہے۔
حیدرآباد سے 5 کروڑ روپے کے زیورات چوری ہوگئے
حیدرآباد میں تقریباً 5 کروڑ روپے کے زیورات چوری ہونے کے بعد، تلنگانہ کے ایک آئی پی ایس افسر نے پیر 8 جون کی آدھی رات کو ادھم سنگھ نگر ضلع کے ایس ایس پی اجے گنپتی کو مطلع کیا۔ آئی پی ایس افسر نے بتایا کہ چوری میں ملوث نیپالی ملزم اتراکھنڈ کے راستے نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔
تلنگانہ کے آئی پی ایس افسر نے اتراکھنڈ پولیس کو مطلع کیا
یہ اطلاع ملنے پر، ضلع اودھم سنگھ نگر، اتراکھنڈ کے ایس ایس پی اجے گنپتی نے رات دیر گئے اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) ٹیم کے ساتھ ذاتی طور پر چارج سنبھال لیا۔ پولیس ٹیم نے رودر پور-بلاس پور سرحد پر سخت چیکنگ شروع کی۔ ایس ایس پی اجے گنپتی نے ذاتی طور پر پوری کارروائی کی نگرانی کی۔
اتراکھنڈ پولیس نے روڈ ویز بس کا پیچھا کیا
چیکنگ کے دوران ایک بس کو روکا گیا۔ نیپال فرار ہونے کے لیے بس میں سوار تین نیپالی نژاد مشتبہ افراد کی شناخت کر لی گئی۔ ایک مشترکہ آپریشن کے دوران انہیں اتر پردیش کے ضلع رام پور کے بلاس پور علاقے میں گرفتار کیا گیا۔
بلاس پور، یوپی میں زیورات چوری کرنے والا پکڑا گیا
ملزم کے قبضے سے حیدرآباد سے چوری کیے گئے کروڑوں روپے کے زیورات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اتر پردیش کی سرحد پر بس رکنے کی وجہ سے بلاس پور پولس کی جانب سے وصولی اور مزید قانونی کارروائی کی گئی۔ پولیس نے دو خواتین اور ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے۔
یوپی پولیس نے تین ملزمین کو حراست میں لیا
معلومات کے مطابق، تلنگانہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ چوری میں ملوث نیپالی باشندے ایک روڈ ویز بس میں اتراکھنڈ سے گزر رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی اجے گنپتی پولیس فورس کے ساتھ رودر پور روڈ ویز بس اسٹیشن پہنچے۔ تاہم، تب تک مشتبہ افراد کو لے جانے والی بس اس جگہ سے نکل چکی تھی اور اتر پردیش کی سرحد میں داخل ہونے والی تھی۔
ادھم سنگھ نگر کے ایس ایس پی نے آپریشن کی قیادت کی
صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش پولیس کو فوری طور پر الرٹ کردیا گیا۔ اس کے بعد اتراکھنڈ اور اتر پردیش پولیس کی مشترکہ ٹیم نے سرحدی علاقے میں ایک جامع چیکنگ مہم شروع کی۔ پولیس نے بتایا کہ ایس ایس پی اجے گنپتی اور ان کی ٹیم نے خود پیچھا کیا اور بلاس پور-رام پور روڈ پر نارائن اسپتال کے سامنے مشکوک بس کو روکا۔
نیپالی نژاد دو خواتین اور ایک نوجوان گرفتار
تلنگانہ پولیس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر بس کی تلاشی کے دوران دو خواتین اور ایک نوجوان کو حراست میں لیا گیا۔ ان کے قبضے سے کروڑوں روپے کے مسروقہ زیورات برآمد ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق برآمد کیے گئے زیورات کی مالیت تقریباً 5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔
زیر حراست ملزمین سے پوچھ گچھ
فی الحال تینوں زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے اور کیس کی تفصیلی تفتیش جاری ہے۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ چوری کی اس واردات میں اور کون کون ملوث ہیں اور زیورات کہاں لے جا رہے تھے۔ ادھم سنگھ نگر کے ایس ایس پی اجے گنپتی نے کہا کہ
یہ کارروائی تلنگانہ کے ایک آئی پی ایس افسر سے ملی اطلاع کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس معاملے میں سرکاری طور پر ابھی تک کوئی تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔:-اجے گنپتی، ایس ایس پی، ادھم سنگھ نگر
تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے چوری کی واردات
قابل ذکر ہے کہ نیپالی نژاد ان افراد پر تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے چوری کا الزام ہے۔ الزام ہے کہ ان لوگوں نے حیدرآباد کے گچی باؤلی کے ایک ولا میں بڑی چوری کی ہے۔ نیپالی گینگ نے گچی باؤلی ہِل رِج ولا میں رہنے والے ایک تاجر کے گھر سے تقریباً ایک کلو سونے کے زیورات اور ہیرے چرا لیے۔ پولیس گھر میں کام کرنے والے نیپالی جوڑے کو مرکزی ملزم سمجھ رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تاجر نے ایک ماہ قبل نیپالی جوڑے کو نوکری پر رکھا تھا۔
تلنگانہ کے تاجر نے رپورٹ درج کرائی تھی
جب تاجر کا خاندان حال ہی میں ممبئی کے سفر سے واپس آیا تو نیپالی جوڑا نہیں ملا۔ تاجر کا خیال تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر چلے گئے ہیں کیونکہ گھر کے تالے ٹوٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پوجا کے کمرے میں رکھی مورتی کی سونے کی چین اور گھر کے کچھ دیگر زیورات غائب ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی گئی۔ اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیمیں مسلسل ملزمین کی تلاش میں تھیں۔
حیدرآباد پولیس آج ایک پریس کانفرنس میں معلومات دے گی
حیدرآباد پولیس کو معلوم ہوا کہ ملزمین چوری شدہ زیورات کے ساتھ اتراکھنڈ کے راستے نیپال فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پولیس نے اس کی اطلاع یوپی اور اتراکھنڈ پولیس کو دی۔ وہاں کی پولیس نے ملزم کو پکڑ لیا۔ حیدرآباد پولیس آج ایک پریس کانفرنس میں اس واقعہ سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرے گی۔