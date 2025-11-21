لکھنؤ میں عصمت دری کا ملزم گرفتار، شادی شدہ خاتون نے شوہر اور سسرالیوں کے خلاف درج کرایا کیس
Published : November 21, 2025 at 9:43 AM IST
لکھنؤ: پولیس نے شادی کا بہانہ بنا کر نوجوان کی عصمت دری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ لکھنؤ کے پارا تھانہ علاقے کی ایک نوجوان خاتون نے سروجنی نگر تھانہ علاقے کے ایک نوجوان پر عصمت دری کا الزام لگایا تھا۔ ایک الگ واقعہ میں سعادت گنج تھانہ علاقہ کی ایک شادی شدہ خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف مذہب چھپا کر شادی کرنے، مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے اور جہیز کے لیے ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرایا ہے۔
پہلے عصمت دری کے ملزم کیس کے بارے میں جانیں
اسٹیشن انچارج راج دیو رام پرجاپتی نے بتایا کہ پارہ علاقے کی ایک نوجوان خاتون نے سروجنی نگر تھانہ علاقے کے ایک نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ 25 سالہ خاتون نے الزام لگایا کہ اس کی ملاقات تقریباً تین سال قبل انورا گاؤں کے رہنے والے سنتوش کمار یادو کے نام سے مشہور آدتیہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رابطہ کرنا شروع کیا۔
شادی کے جھوٹے بہانے عصمت دری کا الزام
آدتیہ نے بھی خاتون سے شادی کا وعدہ کیا۔ 11 نومبر 2025 کو آدتیہ اسے لکھنؤ کے بھٹولی کے ایک ہوٹل اور 12 نومبر کو بدھیشور کے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں اس نے زبردستی اس کی عصمت دری کی۔ جب خاتون نے احتجاج کیا تو آدتیہ اسے ایک مندر میں لے گیا اور 13 نومبر کو اس سے شادی کا بہانہ کیا۔ 14 نومبر سے آدتیہ نے اس کے فون رسیو کرنا بند کر دیا۔
گھر پہنچنے پر انکشاف
پریشان ہو کر جب وہ عورت آدتیہ کے گھر پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ آدتیہ کی شادی دسمبر میں ایک اور عورت سے طے ہو چکی ہے۔ دھوکہ دہی سے پریشان ہو کر خاتون نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر پولس نے سروجنی نگر پولس اسٹیشن میں 15 نومبر کو عصمت دری سمیت سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا۔
ملزم کو جیل بھیج دیا گیا
اسٹیشن انچارج راج دیو رام پرجاپتی نے بتایا کہ پولیس آدتیہ کی تلاش کر رہی تھی جب انہیں ایک مخبر سے اطلاع ملی کہ ملزم فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے نوجوان کو نادر گنج تیراہا میں ہوائی اڈے کی باؤنڈری وال کے قریب سے گرفتار کر لیا۔ جمعرات کو اس سے پوچھ گچھ کی گئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔
دوسرا واقعہ: اب جانیے بیوی کا اپنے شوہر پر کیا الزام
انسپکٹر سنتوش کمار آریہ نے بتایا کہ سعادت گنج تھانہ علاقے کی ایک شادی شدہ خاتون نے کانپور کے رہنے والے اپنے شوہر رنجیت کمار کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔
انسپکٹر نے بتایا کہ خاتون کی شکایت کے مطابق، اس کی ملاقات پریم پور، کانپور کے رہائشی رنجیت کمار سے 2008 میں ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ رنجیت نے اس کے مذہب کو چھپا کر اس سے دوستی کی، رشتہ استوار کیا اور شادی کے بہانے طویل عرصے تک اس کا جنسی استحصال کیا۔ مسلسل دباؤ اور قید کے خوف کے بعد رنجیت نے 2020 میں متاثرہ لڑکی سے شادی کر لی۔
دوسری شادی کا انکشاف
خاتون کی شکایت کے مطابق شادی کے چند دن بعد ہی اس کے شوہر رنجیت، سسر ودیا کانت اتم، ساس سنیتا اور جیٹھ اجیت سنگھ اور کنچن سنگھ نے اسے جہیز کے لیے ہراساں کرنا شروع کردیا۔ ہراساں کیے جانے کے درمیان، متاثرہ کو معلوم ہوا کہ رنجیت نے 2019 میں پہلے ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ دو سال بعد، جب متاثرہ نے بیٹی کو جنم دیا، ہراساں کرنے کا سلسلہ تیز ہو گیا۔
جہیز ہراسانی کیس
شادی شدہ خاتون کا الزام ہے کہ رنجیت شراب کے نشے میں اسے مارتا تھا اور 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا تھا۔ جب اس نے رنجیت سے اس کی پہلی شادی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے 11 نومبر کو تیسری شادی کی۔ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والوں نے اس پر دوسرا مذہب قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد رنجیت اور اس کا بھائی آئے اور بچے کو لے گئے۔
سعادت گنج کے انسپکٹر سنتوش کمار آریہ نے بتایا کہ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر اس کے شوہر رنجیت اور دیگر سسرال والوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔