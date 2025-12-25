اپنے ہی بنے جان کے دشمن! بھائی اور بھابھی کو پولیس نے کیا گرفتار، کٹے ہوئے ہاتھ لے کر پہنچا تھا اسٹیشن
خاندانی تنازعہ پر چھوٹے بھائی پر حملہ کرنے کے الزام میں بھائی اور بہنوئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : December 25, 2025 at 9:36 AM IST
ٹہری، اتراکھنڈ: ٹہری ضلع کی تحصیل بال گنگا میں کل ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص، اس کی ماں اور اس کی بیوی پر اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام تھا۔ متاثرہ شخص پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں انفیکشن ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ پولیس نے اب اس معاملے میں اہم گرفتاریاں کی ہیں۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے بھائی پورب سنگھ اور بھابھی انجلی دیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔
اسپتال سے واپس آنے کے بعد متاثرہ نے گھنسالی پولیس اسٹیشن میں ملزم کے خلاف شکایت درج کرائی۔ جس کی بنیاد پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر گھنسالی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ انگریز سنگھ ولد مرحوم گجے سنگھ ساکن لسیال گاؤں، پٹی باسر، تحصیل بال گنگا، ٹہری گڑھوال ضلع نے 23 دسمبر کو پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کے بھائی پورب سنگھ اور بھابھی انجلی دیوی نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور اسے شدید زخمی کیا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے فوری طور پر تحقیقات شروع کردی۔
واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فرانزک فیلڈ یونٹ جائے وقوعہ پر موجود
سب انسپکٹر انیل بھٹ کو تفتیشی افسر مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ریونیو ایریا میں پیش آیا ہے، اس لیے ریونیو پولیس اسٹیشن کو ضابطے کے مطابق نائب تحصیلدار کے ذریعے کیس موصول ہوا اور اس کی جانچ کی جارہی ہے۔ تفتیش کے دوران دونوں نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فرانزک فیلڈ یونٹ جائے وقوعہ کا معائنہ کر کے شواہد اکٹھے کر رہا ہے۔
چاقو اور دیگر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ
قابل ذکر ہے کہ انگریز سنگھ بشت (مرحوم گجے سنگھ کے بیٹے) نے پولیس کو بتایا کہ اس کا اپنے خاندان کے ساتھ جھگڑا تھا۔ جس کے بعد بھابھی اور ماں جیٹھی دیوی نے پورب سنگھ (بڑے بھائی) کو ممبئی سے بلایا۔ متاثرہ نے الزام لگایا کہ 20 دسمبر کی رات جب اس کا بڑا بھائی پورب سنگھ گاؤں پہنچا تو ان تینوں نے اس پر چاقو اور دیگر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس واقعے میں انگریز سنگھ کو شدید چوٹیں آئیں، اس کے ہاتھ اور جسم پر گہرے زخم آئے۔
انفیکشن کی وجہ سے دونوں ہاتھ کاٹنا پڑے
اس کا بھائی اسے فوری طور پر 108 کی مدد سے بیلیشور کمیونٹی ہیلتھ سنٹر لے گیا۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے اعلیٰ طبی مرکز میں بھیج دیا۔ تیز دھار ہتھیار سے انفیکشن پھیلنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کاٹنا پڑے۔ اس کی صحت میں قدرے بہتری کے بعد اس نے پولیس میں ایف آئی آر درج کی۔