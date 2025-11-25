ETV Bharat / state

ایس آئی آر ڈیوٹی سے پریشان اکاؤنٹنٹ نے شادی سے ایک دن قبل کر لی خودکشی، نہیں مل رہی تھی چھٹی

یہ فتح پور کی بندکی کوتوالی کے کھجوہا قصبے کا معاملہ ہے۔ 26 نومبر کو بارات جانی تھی، ہلدی-مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔

ایس آئی آر ڈیوٹی سے پریشان اکاؤنٹنٹ نے شادی سے ایک دن قبل کر لی خودکشی
ایس آئی آر ڈیوٹی سے پریشان اکاؤنٹنٹ نے شادی سے ایک دن قبل کر لی خودکشی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

فتح پور: 25 سالہ اکاؤنٹنٹ سدھیر کمار ایس آئی آر کی ڈیوٹی کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے اور خودکشی کرلی۔ اسی سال جون میں سدھیر کی منگنی ہوئی تھی اور اب شادی ہونے والی تھی اور ہلدی مہندی کی رسم بھی پوری ہو چکی تھی۔ سدھیر کھجوہا بلاک کے سلطان گڑھ میں اکاؤنٹنٹ کی عہدے پر فائز تھے۔ شادی کے مصروف دنوں میں وہ جہان آباد اسمبلی حلقے میں ایس آئی آر کا کام کر رہے تھے۔ سدھیر کے خاندان والوں کا الزام ہے کہ سدھیر نے چھٹی نہیں ملنے اور حکام کے ذریعہ پریشان کئے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔

سدھیر کمار اپنے خاندان کے ساتھ بندکی پولیس اسٹیشن کے تحت کھجوہا شہر میں رہتے تھے۔ گھر میں ان کی ماں رام کماری، بھائی جنگ بہادر، بھابھی اور بہن روشنی رہتی تھیں۔ سدھیر کے والد شیام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے بھائی اور بہن شادی شدہ ہیں۔ پیر کی رات گھر میں شادی کی رسومات (ہلدی-مہندی) منعقد کی گئیں۔ رسم کے بعد گھر کے سبھی لوگ سو گئے۔ سدھیر پھر اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کی بہن نے کسی کام کے لیے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مشکوک ہونے پر دروازہ توڑا گیا، جہاں سدھیر کی لاش ملی۔ اہل خانہ نے سدھیر کو اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

رشتہ داروں کے مطابق سدھیر کی تقرری دو سال قبل لیکھ پال (اکاؤنٹنٹ) کے طور پر ہوئی تھی۔ چھ ماہ قبل ہی اس کی شادی قریبی گاؤں سیتا پور کی ایک لڑکی سے طے پائی تھی۔ منگنی 8 جون 2025 کو جہان آباد میں ہوئی۔ شادی کی بارات 26 نومبر کو طے تھی لیکن سدھیر نے منگل کو خودکشی کر لی۔ سدھیر کی بہن روشنی نے کہا کہ اس کے بھائی کو چھٹی نہیں مل رہی تھی ۔ افسر چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ سدھیر پیر کو کام پر نہیں گیا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر آفیسر نے انہیں معطل کر دیا۔ پیر کی صبح آفیسر گھر آیا اور اس کے بھائی کو برا بھلا کہا۔ روشنی کے مطابق اس پریشانی کو سدھیر برداشت نہیں کرپایا اور خودکشی کرلی۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی بندکی پولیس کے ساتھ ایس ڈی ایم بندکی پرینکا اگروال اور ریونیو حکام جائے وقوعہ پر پہنچے اور معائنہ کیا۔ بندکی پولیس اسٹیشن انچارج ہیمنت مشرا نے بتایا کہ اکاؤنٹنٹ کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ معاملہ زیر تفتیش ہے۔ فی الحال، اکاؤنٹنٹ کی خودکشی کی وجہ واضح نہیں ہے۔ تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری ہے۔

تحصیلدار اچلیش کمار کا کہنا ہے کہ اہل خانہ نے جو الزام لگائے ہیں، ان کی جانچ کی جارہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ معاملے میں جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

SIR PRESSURE ON STAFF
LEKHPAL SUICIDE IN FATEHPUR
SUICIDE CASE IN UTTAR PRADESH
ایس آئی آر کی وجہ سے خودکشی
SIR SUICIDE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.