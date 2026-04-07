مغربی بنگال میں ہٹائے گئے ووٹروں کی کل تعداد تقریباً 91 لاکھ تک پہنچ گئی: الیکشن کمیشن کا تخمینہ
مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے عمل کے تحت، مرشد آباد سے ہٹائے گئے ناموں کی کل تعداد 455,137 ہے۔
Published : April 7, 2026 at 1:47 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں پیر کی آدھی رات کے فوراً بعد رائے دہندوں کے لیے عدالتی فیصلے کے عمل کے اختتام کے ساتھ، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اندازہ لگایا ہے کہ ریاست میں فہرستوں سے ہٹائے گئے ووٹروں کی کل تعداد تقریباً 91 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔
حالانکہ، الیکشن کمیشن کے حتمی اعدادوشمار پر پہنچنے کے بعد یہ تعداد بتدریج بڑھ سکتی ہے، کیونکہ عدالتی افسران کی طرف سے ای دستخط لگانے کا عمل فی الحال عدالتی فیصلے کے لیے بھیجے گئے کل مقدمات میں سے صرف چند فیصد کے لیے مکمل کیا گیا ہے۔
مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے اعداد و شمار کے مطابق، عدالتی فیصلے کے لیے بھیجے گئے کل 6,006,675 مقدمات میں سے 5,984,512 مقدمات کی کارروائی کو حتمی شکل دی گئی ہے، جن پر عدالتی افسران کے ای دستخط ہیں۔
مغربی بنگال میں گزشتہ نومبر میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے لیے نوٹیفکیشن جاری ہونے سے پہلے، ریاست میں ووٹروں کی کل تعداد 76,637,529 تھی۔ گزشتہ دسمبر میں شائع شدہ مسودہ ووٹر لسٹ میں کل 5,820,899 ناموں کو ہٹا دیا گیا تھا۔
28 فروری کو شائع ہونے والی حتمی ووٹر لسٹ میں ہٹائے گئے ناموں کی تعداد بڑھ کر 6,366,952 ہوگئی تھی۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ایک اہلکار نے بتایا کہ، عدالتی افسران نے اب 2,716,393 کیسوں کو خارج کرنے کے اہل قرار دیا ہے، مغربی بنگال میں فہرستوں سے ہٹائے گئے ووٹروں کی کل تعداد ایس آئی آر کے پورے عمل میں بڑھ کر 9,083,345 ہوگئی ہے۔ 22,163 مقدمات کے لیے جوڈیشل افسران کی طرف سے ای دستخط لگانے کا عمل ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ اس کو حتمی شکل دینے کے بعد، ہٹائے گئے ووٹروں کی موجودہ تعداد میں کچھ اور نام شامل کیے جا سکتے ہیں۔
تاہم، جن رائے دہندگان کے نام عدالتی فیصلے کے دوران خارج کیے جانے کے لیے نشان زد کیے گئے ہیں، انہیں اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے 19 اپیلیٹ ٹربیونلز میں سے کسی ایک کے سامنے ازالہ کے لیے اپیل دائر کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ سی ای او کے دفتر سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق، عدالتی نظرثانی کے عمل کے دوران اخراج کے لیے سب سے زیادہ مقدمات کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق اقلیتی اکثریتی ضلع مرشد آباد سے ہے۔
مرشد آباد سے ہٹائے گئے ناموں کی کل تعداد 455,137 ہے، اس کے بعد شمالی 24 پرگنہ 325,666 ناموں کے ساتھ، اور ایک اور اقلیتی اکثریتی ضلع، مالدہ، 239،375 ناموں کے ساتھ ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 23 اپریل اور 29 اپریل کو ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 152 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو گی، جبکہ باقی 142 سیٹوں پر دوسرے مرحلے میں پولنگ ہو گی۔ نتائج کا اعلان 4 مئی کو کیا جائے گا۔
