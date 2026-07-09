کرناٹک: ٹرک اور طوفان گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم، سات افراد ہلاک، تین شدید زخمی
کرناٹک کے اترا کنڑ ضلع میں سڑک حادثہ اتنا شدید تھا کہ سات لوگوں کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔
Published : July 9, 2026 at 11:21 AM IST
اترا کنڑ: کرناٹک کے اترا کنڑ ضلع کے ییلا پور تعلقہ کے اربیل گھاٹ پر بلگار کے قریب ایک لاری اور 'طوفان' مسافر گاڑی کے درمیان رات دیر گئے ہوئے تصادم میں سات افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور تین شدید زخمی ہو گئے۔ تمام مہلوکین دھارواڑ کے رہائشی تھے اور ہبلی دھارواڑ میں سوئیگی کے لیے پارٹ ٹائم ڈیلیوری پرسن کے طور پر کام کرتے تھے۔
یہ خوفناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب لوگ رات کے وقت دھارواڑ سے دھرماستھلا اور منگلورو جا رہے تھے۔ 'طوفان' گاڑی میں ڈرائیور سمیت کل نو افراد سوار تھے۔ جب گاڑی اربیل گھاٹ پر بلگار پہنچی تو ایک لاری سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ 'طوفان' گاڑی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ گئی۔
مہلوکین کی شناخت
'طوفان' گاڑی میں سفر کرنے والے سات افراد اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مہلوکین کی شناخت بسواراج (48)سالہ ابھیشیک ایشور (28)سالہ، اکشے (26)سالہ، ابھیشیک (26)سالہ، سنجیو انگادی (33 - ڈرائیور)سالہ اور منجوناتھ چلکی (32) سالہ کے طور پر کی گئی ہے۔
حادثے میں شدید طور پر زخمی ہونے والے تین افراد شیوراج درگاپا مادیوال (22) سالہ سچن، اور چناباسایا باسلنگایا سمپاگاوا (28) سالہ کو مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کا ہنگامی علاج جاری ہے۔
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پولیس کا جائے وقوعہ کا دورہ
یلہ پور پولیس حکام نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی معلومات کے مطابق یلہ پور پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا ہے۔