ہریانہ سے بہار جانے والی بس ڈیوائیڈر توڑ کر کار سے ٹکرا گئی، پانچ افراد کی موت، اناؤ میں آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر پیش آیا حادثہ

ہریانہ سے بہار جانے والی بس ڈیوائیڈر توڑ کر کار سے ٹکرا گئی، پانچ افراد کی موت، اناؤ میں آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر پیش آیا حادثہ
بس کا ڈرائیور سو گیا اور بس پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ بس ڈیوائیڈر عبور کرکے مخالف سمت سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔
Published : July 1, 2026 at 10:09 AM IST
اناؤ، اترپردیش: آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے پر بدھ کی صبح ایک المناک سڑک حادثے میں ایک کار میں سوار پانچ افراد کی موت ہو گئی۔ ہریانہ سے بہار جانے والی ایک سلیپر بس نے کنٹرول کھو دیا، ڈیوائیڈر توڑ دیا اور ایک آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار میں سوار پانچ افراد کی موت ہو گئی۔ بس میں سوار چار اور کار میں سوار کل آٹھ افراد زخمی ہوئے جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔
یہ حادثہ بدھ کی صبح تقریباً 4:30 بجے آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے کے 230.800 کلومیٹر کے قریب بانگرمئو تھانے کے علاقے میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق بہار رجسٹریشن نمبر (BR 06 PF 1024) والی سلیپر بس ہریانہ سے بہار جا رہی تھی۔
پرائیویٹ بس کا ڈرائیور سو گیا اور بس پر سے کنٹرول کھو بیٹھا
ضلع مجسٹریٹ گھنشیام مینا نے بتایا کہ بدھ کی صبح تقریباً 4:30 بجے فرید آباد سے بہار جانے والی ایک پرائیویٹ بس کا ڈرائیور سو گیا اور بس پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ بس ڈیوائیڈر عبور کر کے مخالف لین میں داخل ہوئی جہاں مخالف سمت سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔
حادثہ اتنا شدید تھا پانچ افراد موقع پر ہی ہلاک
کار میں کل نو افراد سوار تھے، جو کشی نگر سے متھرا جا رہے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ پانچ افراد موقع پر ہی ہلاک جب کہ چار زخمی ہوگئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اناؤ ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں اعلیٰ مرکز میں ریفر کر دیا گیا۔
انتظامیہ اور پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی
ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ بس میں تقریباً 70 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں چار مسافروں کو بھی شدید چوٹیں آئی ہیں اور انہیں مزید علاج کے لیے اعلیٰ مرکز میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کے بعد انتظامیہ اور پولیس کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ دونوں تباہ شدہ گاڑیوں کو ہائی وے سے ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ حادثے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
حادثے میں کار میں سوار ہلاک مسافروں کے نام
ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بس ڈرائیور کو اچانک نیند آگئی اور وہ گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ بس ایکسپریس وے سے پلٹ کر کھائی میں الٹ گئی۔ اس دوران لکھنؤ سے آگرہ جا رہی ایک کار (UP 58 AK 3461) اس کی زد میں آ گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کار میں سوار مسافر، دیویا (6)، انجو (40)، امرتا (13)، دھنمن (60) اور کار ڈرائیور ونود (45) کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ حادثے سے جائے وقوعہ پر افراتفری اور چیخ و پکار مچ گئی۔
اطلاع ملتے ہی بانگرمئو تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر باہر نکال کر بانگرمئو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔
شدید زخمیوں کو ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا
ابتدائی طبی امداد کے بعد شدید زخمیوں کو ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ حادثے میں کار میں سوار دیگر چار اور بس میں سوار چار مسافر زخمی ہو گئے جن کا علاج جاری ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع مجسٹریٹ گھنشیام مینا، پولیس سپرنٹنڈنٹ جئے پرکاش سنگھ اور بانگرمئو کے سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ برج موہن شکلا بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بس ڈرائیور سو گیا تھا
بانگرمئو کے سرکل آفیسر ہرش مودی نے بتایا کہ حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی۔ تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ زخمیوں کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ حادثے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بس ڈرائیور سو گیا تھا، حالانکہ پولیس دیگر ممکنہ وجوہات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے۔
انتظامیہ نے ہلاک افراد کے لواحقین کو آگاہ کیا
پولیس نے حادثے کا شکار ہونے والی بس اور کار کو ایکسپریس وے سے ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی۔ حادثے کے باعث ایکسپریس وے پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے درہم برہم رہی تاہم پولیس اور انتظامیہ کی بروقت کارروائی سے صورتحال جلد ہی سنبھل گئی۔ انتظامیہ نے ہلاک افراد کے لواحقین کو آگاہ کر دیا ہے۔