آنکھ کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مانگتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا
عدالت نے بنرجی کو تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا تھاکہ پیشگی اجازت کے بغیر وہ بیرون ملک سفر نہیں کرسکتے۔
Published : July 30, 2026 at 6:10 PM IST
نئی دہلی : ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے آنکھ کے علاج کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت نہ دینے کے کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ابھیشیک بنرجی نے ہائی کورٹ کے 20 جولائی کے اس حکم کے خلاف اپیل دائر کی ہے، جس میں انہیں بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
تاہم، سپریم کورٹ میں اس درخواست پر ابھی سماعت کی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ کی سنگل بنچ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جب تک معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، درخواست گزار کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینا مناسب نہیں ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کولکاتا میں آنکھوں کے علاج کے لیے کئی معروف طبی مراکز موجود ہیں۔
جسٹس سوگتا بھٹاچاریہ نے زبانی مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابھیشیک بنرجی کو سرکاری ایس ایس کے ایم اسپتال کے شعبۂ امراض چشم کے سربراہ سے رجوع کرنا چاہیے، جو یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی آنکھ کا علاج کولکاتا میں ممکن ہے یا نہیں۔ اس سے قبل ہائی کورٹ نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی انتخابی مہم کے دوران مبینہ دھمکی آمیز بیانات سے متعلق مقدمے میں ابھیشیک بنرجی کو 6 اکتوبر تک جبری کارروائی سے عبوری تحفظ بھی فراہم کیا تھا۔
عدالت نے انہیں تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ جسٹس سوگتا بھٹاچاریہ نے عبوری تحفظ میں 6 اکتوبر یا آئندہ احکامات تک توسیع کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی کے قومی جنرل سیکریٹری کی عبوری تحفظ کی شرائط میں ترمیم کی درخواست پر اگست میں سماعت کی جائے گی، تاہم اس کے لیے کوئی مخصوص تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔
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واضح رہے کہ ابھیشیک بنرجی نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے قبل 27 اپریل کو ایک عوامی جلسے میں مخالف جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مبینہ ریمارکس پر درج ایف آئی آر کو کالعدم قرار دینے کی بھی درخواست کر رکھی ہے۔