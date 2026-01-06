ابھیشیک بنرجی نے سنالی خاتون سے کی ملاقات، بیٹے کا نام 'اپون' رکھا
آسام میں چھ افراد کو ہندوستان۔بنگلہ دیش سرحد عبور کرنے پر مجبور کیاگیا اور بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ سنالی اس وقت حاملہ تھی۔
Published : January 6, 2026 at 8:58 PM IST
رامپورہاٹ: ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے اسپتال میں سنالی خاتون کی عیادت کی۔ سنالی نے اپنے نومولود بیٹے کا نام 'اپون' رکھا۔ منگل کو، ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری نے سنالی سے ملنے رامپورہاٹ میڈیکل کالج اور اسپتال کا دورہ کیا۔
ابھیشیک نے کہا کہ بی جے پی کو سنالی کے آنسوؤں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہیلی کاپٹر کی خرابی کے بعد، ابھیشیک بنرجی نے بیر بھوم کے رام پورہاٹ میں ایک عوامی میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد، بنرجی، راجیہ سبھا ایم پی سمیر الاسلام کے ساتھ، سنالی خاتون سے ملنے رامپورہاٹ میڈیکل کالج اور اسپتال گئے، سنالی نے حال ہی میں ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔
ہسپتال سے نکلنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے سنالی خاتون کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سنالی کو سڑکوں اور جنگلوں میں دن اور مہینے گزارنے پڑے۔ بعد میں وہ ڈھاکہ پہنچ گئے۔ وہاں بنگلہ دیشی پولیس نے سنالی کو گرفتار کیا، اور اسے جیل میں وقت گزارنا پڑا۔
بنرجی نے کہا کہ نہ صرف سنالی خاتون بلکہ ان کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو سنالی کے آنسوؤں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنالی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بنگالی بولتی تھی۔
ابھیشیک بنرجی نے بتایا کہ سنالی کے والدین کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں تھے۔ اس کے باوجود انہیں زبردستی بنگلہ دیشی قرار دیا گیا۔ کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی سنالی خاتون سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سنالی کی ماں نے ان سے بچے کا نام رکھنے کو کہا۔ چنانچہ ابھیشیک بنرجی نے سنالی کے بچے کا نام ’’اپون‘‘ رکھا۔
ابھیشیک بنرجی نے یقین دلایا کہ وہ چند مہینوں میں دوبارہ رام پورہاٹ میں سنالی خاتون کے گھر جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی ماندہ افراد کو واپس لانے کے لیے تمام ضروری قانونی مدد فراہم کی جائے گی۔
بیر بھوم کے پائیکر کے رہنے والے سنالی خاتون اور سویٹی بی بی کے اہل خانہ کام کی تلاش میں دہلی گئے ہوئے تھے۔ الزام ہے کہ ہندوستانی شہریت کے درست دستاویزات رکھنے کے باوجود انہیں دہلی پولیس نے 17 جون کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر بنگلہ دیشی ہونے کا شبہ تھا۔ اس شبہ کی بنیاد پر 26 جون کو چھ افراد کو آسام میں ہندوستان بنگلہ دیش سرحد عبور کرنے پر مجبور کر کے بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ سنالی بی بی اس وقت حاملہ تھیں۔
تب سے وہ بنگلہ دیش میں ہی رہ گئے تھے۔ بنگلہ دیش کے چپن نواب گنج میں پولیس نے انہیں غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ انہیں 100 سے زیادہ دنوں تک مقامی اصلاحی مرکز میں رکھا گیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ آف انڈیا کے حکم کے بعد حاملہ سنالی خاتون کو واپس بھارت لایا گیا۔ واپسی پر اسے رامپورہاٹ میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس نے حال ہی میں ایک بچے کو جنم دیا ہے۔