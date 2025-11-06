عبداللہ اعظم کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، پاسپورٹ کیس میں ایف آئی آر کو منسوخ کرنے سے کیا انکار
عبداللہ اعظم نے کیس منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی تھی، عدالت نے کہا کہ ہم مداخلت کیوں کریں؟
Published : November 6, 2025 at 7:26 PM IST
نئی دہلی/ لکھنؤ: عبداللہ اعظم خان کو جمعرات کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا۔ عدالت نے ان کے پاسپورٹ کے لیے جعلی دستاویزات استعمال کرنے کے معاملے میں ان کے خلاف کارروائی کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ رام پور کے سابق ایم ایل اے عبداللہ نے کیس کو خارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ عبداللہ سماج وادی پارٹی سینئر لیڈر اعظم خان کے بیٹے ہیں۔ اس دوران اعظم خان ایک اور معاملے میں لکھنؤ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے میڈیا سے کئی مسائل پر بات کی۔
یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس ستیش چندر شرما کی بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 23 جولائی کو دیے گئے حکم میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔
"ٹرائل کورٹ پر بھروسہ رکھیں": اتر پردیش حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج نے دلیل دی کہ کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور دلائل ابھی باقی ہیں۔ بنچ نے عبداللہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل سے کہا کہ وہ ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ "ٹرائل کورٹ پر بھروسہ رکھیں۔ جب ٹرائل ختم ہوچکا ہے تو اب ہم کیوں مداخلت کریں؟"
بنچ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ کے حکم سے متاثر ہوئے بغیر تمام مسائل کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی۔ ہائی کورٹ نے عبداللہ اعظم کی درخواست کو خارج کر دیا، جس میں رام پور کیس کی کارروائی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
مختلف تاریخ پیدائش پائی گئی: اپنے حکم میں، الہ آباد ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ جولائی 2019 میں اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ عبداللہ نے جعلی اور من گھڑت دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پاسپورٹ حاصل کیا تھا۔ ان کے تعلیمی ریکارڈ بشمول ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ نے ان کی تاریخ پیدائش 1 جنوری 1993 ظاہر کی ہے جبکہ پاسپورٹ نے اسے 30 ستمبر 1990 دکھایا ہے۔
جولائی میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی عبداللہ کی درخواست پر نوٹس جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس دوران کارروائی جاری رہے گی تاہم ٹرائل کورٹ کوئی فیصلہ جاری نہیں کرے گی۔
اعظم خان نے کہا، 'بہار کو 'جنگل راج' کہنا عوام کی توہین ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان جیل سے رہا ہونے کے بعد جمعرات کو دوسری بار لکھنؤ پہنچے۔ وہ عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے کہا کہ بہار انتخابات کو 'جنگل راج' کہا جا رہا ہے۔ 'جنگل راج' جنگلی جانوروں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں۔
ایس پی لیڈر نے کہا کہ کسی ریاست کو 'جنگل راج' کہنا عوام اور ریاست کی توہین ہے۔ جمہوریت میں ایسی زبان کا استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ جب بہار میں ووٹر لسٹ ریویژن (ایس آئی آر) شروع ہوا تو کسی نے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض صرف ٹائمنگ پر تھا۔
"مجھ بکری چور سے سوال کیوں کر رہے ہیں" ایس پی لیڈر نے کہا، "افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک آئینی ادارے کے کام کاج پر تبصرہ کرنا پڑا۔ ہم انتخابات کو ایک تہوار کی طرح سمجھتے ہیں۔ تمام پارٹیوں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر چائے اور ناشتہ کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔" جب راہول گاندھی کے "ووٹ چوری" کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو اعظم نے کہا، "راہل گاندھی سے یہ سوال پوچھیں؛ آپ مجھ سے بکری چور کیوں پوچھ رہے ہیں؟"
"جنگل راج میں جانے کے لیے سیکورٹی ضروری ہے": اسٹار کمپینر کے طور پر بہار جانے کے بارے میں پوچھے جانے پر اعظم خان نے کہا، "ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، جنگل راج میں جانے کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہے، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟" بی جے پی لیڈر گری راج سنگھ کے بیان کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کب تک بہار کو پاکستان اور پاکستان بہار کہہ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے، وہ بہت معصوم ہیں، ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیں، ہماری عمر میں لوگ معصوم ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے میں ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔
اعظم خان نے کہا کہ وہ بہار میں حالیہ قتل کو دیکھ کر درمیان میں ہی پلٹ گئے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ "اس طرح کے قتل ایسے شخص کے سامنے ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ملک کو چلاتا ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، جس شخص نے یونیورسٹی بنائی اسے لینڈ مافیا کہا جاتا ہے، میرے گھر پر چھاپہ مارا گیا، اور 100 گرام سونا برآمد ہوا"۔
انہوں نے کہا، "اتر پردیش میں امن و امان کی بات نہ کریں، یہاں قانون کہیں نظر نہیں آتا۔" آخر میں، انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی سیتا پور جیل ڈائری پر مبنی ان کی کتاب "سیتا پور ڈائری" جاری کی گئی ہے۔ میں اسے جلد ہی پڑھوں گا۔