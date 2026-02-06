جالندھر میں عآپ لیڈر لکی اوبرائے کا دن دہاڑے قتل، پنجاب میں امن و امان پر سنگین سوالات

جالندھر میں عآپ لیڈر لکی اوبرائے کا دن دہاڑے قتل، پنجاب میں امن و امان پر سنگین سوالات
زخمی حالت میں لکی اوبرائے کو جالندھر کے ایک اسپتال منتقل کیاگیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانِ علاج دم توڑ گئے۔
Published : February 6, 2026 at 2:36 PM IST
جالندھر : پنجاب میں حکمراں عام آدمی پارٹی (عآپ) کے سینئر رہنما لکی اوبرائے کو جمعہ کی صبح جالندھر کے ماڈل ٹاؤن علاقہ میں ایک گردوارے کے باہر نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واردات صبح تقریباً 7:30 بجے اس وقت پیش آئی جب 38 سالہ لکی اوبرائے اپنی گاڑی میں گردوارے پہنچے تھے۔
پولیس حکام نے بتایا کہ گردوارے کے باہر اوبرائے اپنی مہندرا تھار راکس گاڑی میں روانہ ہونے ہی والے تھے، اسی دوران نقاب پوش حملہ آور نے اچانک ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نے 8 سے 10 گولیاں چلائیں، جس کے بعد وہ ایک ساتھی کے ہمراہ دو پہیہ گاڑی پر فرار ہو گیا۔
شدید زخمی حالت میں لکی اوبرائے کو فوری طور پر جالندھر کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانِ علاج دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں اوبرائے کی گاڑی اور قریب کھڑی ایک دوسری گاڑی کے شیشے بھی چکنا چور ہو گئے۔
جالندھر کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس پرمندر سنگھ نے بتایا، “کنٹرول روم کو فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔”
اس واقعہ کے بعد پنجاب کی سیاست میں شدید ہلچل مچ گئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی قیادت والی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ریاست میں قانون و انتظام کی مکمل ناکامی کا الزام عائد کیا ہے۔
کانگریس کے قائد حزبِ اختلاف پرتاپ سنگھ باجوہ نے ایکس پر لکھا کہ “اگر حکمراں جماعت کے رہنما ہی دن دہاڑے محفوظ نہیں تو عام شہریوں کا کیا ہوگا؟ پنجاب آج خوف، گینگسٹر راج اور انتظامی مفلوجی کا شکار ہے۔”
شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے دعویٰ کیا کہ جنوری 2026 میں اب تک تقریباً 25 قتل ہو چکے ہیں اور ریاست میں “زیرو فئیر” حکومت کا نعرہ محض ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری ترون چگھ نے بھی اس قتل کو “پنجاب میں بڑھتی انارکی کی خطرناک علامت” قرار دیا۔