پنجاب اسمبلی انتخابات 2027: عام آدمی پارٹی نے 40 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کردی
فہرست میں کئی وزراء بھی ہیں جن میں کلدیپ سنگھ دھالیوال، بلکار سنگھ، جے کرشن سنگھ روڑی، کلونت سنگھ اور لابھ سنگھ اوگوکے شامل ہیں۔
Published : October 31, 2026 at 1:48 PM IST
چندی گڑھ: عام آدمی پارٹی (عآپ) کی پنجاب اکائی نے ریاست میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے ہفتے کے روز 40 امیدواروں پر مشتمل پہلی فہرست جاری کر دی ہے، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ بھگونت مان دھوری انتخابی حلقے سے میدان میں اتریں گے۔ پنجاب میں اسمبلی انتخابات 2027 کے اوائل میں متوقع ہیں، جن کے لیے پولنگ فروری یا مارچ کے لگ بھگ ہونے کا امکان ہے۔ 117 رکنی پنجاب اسمبلی کی پانچ سالہ آئینی مدت 16 مارچ 2027 کو مکمل ہو رہی ہے۔ اسمبلی اسپیکر کلتر سنگھ سندھواں کوٹ کپورا سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ کابینہ وزیر سنجیو اروڑا جو اس وقت جیل میں ہیں لدھیانہ ویسٹ (مغربی) سے امیدوار ہوں گے۔
فہرست میں کئی دیگر وزراء بھی شامل ہیں جن میں اجنالہ سے کلدیپ سنگھ دھالیوال، کرتار پور سے بلکار سنگھ، گڑھ شنکر سے جے کرشن سنگھ روڑی، ایس اے ایس نگر (موہالی) سے کلونت سنگھ اور بھدور سے لابھ سنگھ اوگوکے شامل ہیں۔ امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل ہفتے کے روز 'عآپ' کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر منعقدہ پولیٹیکل افیئرز کمیٹی (پی اے سی) کے اجلاس میں دی گئی۔ اس میٹنگ میں کیجریوال، وزیر اعلیٰ مان، پنجاب کے تنظیمی انچارج منیش سسودیا، وزیر خزانہ ہرپال چیما اور پی اے سی کے دیگر رہنما شریک ہوئے۔
پنجاب 'عآپ' کے شریک کنوینر اور موجودہ ایم ایل اے امن شیر سنگھ بٹالہ حلقے سے انتخابی میدان میں اتریں گے، جبکہ سابق کابینہ وزیر اور موجودہ ایم ایل اے اندر بیر سنگھ نجر امرتسر ساؤتھ (جنوبی) سے الیکشن لڑیں گے۔ امیدواروں کے اعلان کے بعد اروند کیجریوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے لکھا: "تمام امیدواروں کے لیے نیک خواہشات۔" 'عآپ' کے سینئر رہنما منیش سسودیا نے بھی امیدواروں کو مبارکباد دی اور ان پر زور دیا کہ وہ عوام تک پہنچیں اور ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔
'ایکس' پر جاری اپنے پیغام میں سسودیا نے کہا: "پنجاب کے لیے عام آدمی پارٹی کی جانب سے اعلان کردہ تمام 40 امیدواروں کو مبارکباد! یہ عوام کے اعتماد کو مزید مستحکم کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ گھر گھر جائیں، لوگوں کے مسائل سنیں، اور پنجاب کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری توانائی جھونک دیں۔ خوشحال پنجاب کے لیے، بھگونت مان ایک بار پھر!" واضح رہے کہ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے ریاست کی کل 117 نشستوں میں سے 92 پر تاریخی فتح حاصل کی تھی، جبکہ کانگریس کو محض 18 نشستیں مل سکی تھیں۔
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قبل ازیں، رواں ہفتے کے آغاز میں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پنجاب اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا ضلع وار جائزہ لیا تھا۔ اس انتخابی وفد میں سینئر ڈپٹی الیکشن کمشنر پون کمار شرما، ڈپٹی الیکشن کمشنر بھانو پرکاش یتورو، ڈائریکٹر جنرل (آئی ٹی) سیما کھنہ اور ڈائریکٹر جنرل (میڈیا) آشیش گوئل شامل تھے۔ میٹنگ کے دوران وفد نے تمام 23 ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز (ڈی ای اوز)، پولیس کمشنرز اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پیز) کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی، جنہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں انتخابی تیاریوں پر جامع پریزنٹیشنز پیش کیں۔