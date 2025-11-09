عام آدمی پارٹی نے دہلی ایم سی ڈی ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کردیا

عام آدمی پارٹی نے دہلی ایم سی ڈی ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کردیا
30 نومبر کو دہلی ایم سی ڈی ضمنی انتخابات کےلئے ووٹنگ ہوگی جبکہ عام آدمی پارٹی نے اپنے امیدواروں کو اعلان کیا ہے۔
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی نے 30 نومبر کو دہلی میونسپل کارپوریشن کے 12 وارڈوں کے ضمنی انتخابات کے لئے نامزدگی داخل کرانے کے اختتام سے ایک دن پہلے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا۔ اس فہرست کو دہلی یونٹ کے صدر سوربھ بھردواج نے منظوری دی۔
انتخابات میں عآپ اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ کا امکان ہے۔ انتخابات کو عآپ کے لیے میونسپل کارپوریشن آف دہلی میں کھوئی ہوئی جگہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھا جارہا ہے تو وہیں بی جے پی 250 رکنی شہری باڈی میں اپنی تعداد کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی۔
عآپ کے رام سوروپ کنوجیا دکشن پوری سے، انوج شرما سنگم وہار اے سے اور ایشنا گپتا گریٹر کیلاش سے الیکشن لڑیں گی۔ گیتا راوت کو ونود نگر سے عآپ امیدوار نامزد کیا گیا ہے، جبکہ ببیتا اہلوت شالیمار باغ بی سے انتخاب لڑیں گی۔
اشوک وہار سے سیما وکاس گوئل، چاندنی چوک سے ہرش شرما اور چاندنی محل سے مدثر عثمان قریشی کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ راج بالا سہراوت دوارکا بی سے، انیل لکرا منڈکا سے، راجن اروڑہ نارائنا سے اور کیشو چوہان ڈچاؤ کلاں سے الیکشن لڑیں گی۔
کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 نومبر ہے اور کاغذات کی جانچ پڑتال 12 نومبر کو ہوگی، کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 15 نومبر ہے۔ بی جے پی نے پہلے 12 وارڈوں میں سے نو پر قبضہ کیا تھا، اور عآپ کے کونسلروں نے باقی تین کی نمائندگی کی تھی۔ ریکھا گپتا نے شالیمار باغ بی وارڈ کی نمائندگی کی، جسے انہوں نے اس سال کے شروع میں اسمبلی انتخابات جیت کر دہلی کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔
بی جے پی کے کمل جیت سہراوت نے مغربی دہلی لوک سبھا سیٹ سے ایم پی منتخب ہونے کے بعد دوارکا بی وارڈ خالی کر دیا۔ باقی وارڈ اس سال فروری میں اسمبلی انتخابات کے بعد بی جے پی اور عآپ کے موجودہ کونسلروں کے ایم ایل اے بننے کے بعد خالی ہوئے تھے۔