بہار اسمبلی انتخابات : عام آدمی پارٹی کا انتخابی منشور جاری
عآپ نے بہار انتخابات کے لیے انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے کہاکہ یہ ریاست کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے۔
Published : October 23, 2025 at 7:40 PM IST
پٹنہ : پٹنہ: عام آدمی پارٹی (عآپ) نے جمعرات کو بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کیا۔ پٹنہ میں پارٹی کے ریاستی صدر راکیش یادو نے انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے دہلی اور پنجاب کے ماڈل پر بہار کو بدلنے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی اور پنجاب کی طرح بہار میں بھی تعلیم، صحت، بجلی اور روزگار کے شعبوں میں بنیادی تبدیلیاں آئیں گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ منشور بہار کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے، اور اگر پارٹی حکومت بناتی ہے تو تمام سنگین مسائل کو حل کرے گی۔ پارٹی نے ہر پنچایت میں عالمی معیار کے اسکول کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان اسکولوں میں پانچویں جماعت سے ہی اے آئی، کوڈنگ اور روبوٹکس کی جدید تعلیم دی جائے گی۔
غریب ترین خاندانوں کے بچے بھی معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ حکومت ان اسکولوں کی تعمیر اور آپریشن کی مکمل ذمہ دار ہوگی۔ مفت کوچنگ اور نالج ہبز بھی قائم کیے جائیں گے۔ SSC، UPSC، NEET اور JEE جیسے امتحانات کی تیاری مفت کرائی جائے گی۔ ہیکاتھون، سیمینارز اور انٹرپرینیورشپ کی تعلیم کو بھی فروغ دیا جائے گا۔
عام آدمی پارٹی نے 300 یونٹ مفت بجلی اور پرانے بلوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ ہر گھر کو 24 گھنٹے بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ راکیش یادو کا کہنا ہے کہ بجلی اب عیش نہیں، بلکہ شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ دہلی کے ماڈل پر 10,000 محلہ کلینکس کھولے جائیں گے۔ چھ ماہ کے اندر ہر پنچایت میں تشخیص، علاج، یوگا اور مراقبہ کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کو ہر ایک کی پہنچ میں لائے گا۔
ہر بے روزگار کو 3,000 روپے ماہانہ الاؤنس ملے گا۔ ایک ملین نوجوانوں کو ہنر مند کارکن بنانے کے لیے خصوصی اسکیم شروع کی جائے گی۔ اس سے نقل مکانی کا مسئلہ حل ہوگا اور مقامی روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ 55 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو AC ٹرین کے ذریعے مفت یاترا کرائی جائے گی۔ ہر بزرگ کو 5,000 روپے ماہانہ پنشن اور ہر ضلع میں اولڈ ایج ہومز قائم کیے جائیں گے۔ یہ بزرگوں کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔
کسانوں کے لیے 'کسان سمان یوجنا' کے تحت 12,000 کروڑ روپے کا خصوصی پیکیج ہوگا۔ قرض معافی، فصل بیمہ اور قدرتی آفات میں 50,000 روپے تک کا معاوضہ دیا جائے گا۔ ہر کسان کو فی ایکڑ پانچ لاکھ روپے سالانہ آمدنی کی ضمانت دی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: بہار اسمبلی انتخابات 2025: مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی، جانیں کیا کہا؟
راکیش یادو نے کہا کہ یہ منشور صرف وعدوں کا ایک دستاویز نہیں، بلکہ دہلی اور پنجاب میں آزمائے گئے ماڈل کا روڈ میپ ہے۔ بہار کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے ماڈل کو ایک بہتر آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔