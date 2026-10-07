'فنڈ چور، ووٹ چور اور پیپر چوروں کے راج میں طلبہ کو انصاف کہاں ملے گا: آدتیہ ٹھاکرے
آدتیہ ٹھاکرے نے ایم پی ایس سی طلبہ کے احتجاج کے دوران حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : October 7, 2026 at 1:08 PM IST
پونے: پونے میں طلبہ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین وویک بھیمنوار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کے رکن اسمبلی روہت پوار کی قیادت میں ایس ایم جوشی پل کے قریب کیا جا رہا ہے۔
کئی سیاسی رہنما احتجاجی مقام کا دورہ کر رہے ہیں۔ منگل کی رات، شیو سینا کے رہنما اور رکن اسمبلی آدتیہ ٹھاکرے نے اس مقام کا دورہ کیا اور طلبہ سے بات چیت کی۔
وویک بھیمنوار اور گیانیش کمار کو یقینی طور پر ہٹا دیا جائے گا
دریں اثنا جہاں ملک بھر میں اپوزیشن الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، وہیں مہاراشٹر میں ایم پی ایس سی چیئرمین کے استعفے کے لیے احتجاج جاری ہے۔ اس معاملے پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے آدتیہ ٹھاکرے نے کہا، "وویک بھیمنوار اور گیانیش کمار کو یقینی طور پر ہٹا دیا جائے گا۔
آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ ایم پی ایس سی کے چیئرمین، جو ملک کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ "ہم وویک بھیمنوار اور گیانیش کمار کو ضرور ہٹائیں گے۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے انہیں فنڈز، ووٹوں اور امتحانی پرچوں کے چور قرار دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ایسے نظام کے تحت طلبہ کو انصاف مل سکے گا۔
انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا گزشتہ سال خشک سالی کے باوجود کسانوں کے قرضے 100 فیصد معاف کیے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آج سڑکوں پر احتجاج کرنے والے طلبہ کون ہیں، اور اس بات کا حوالہ دیا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ کسانوں کے بچے ہیں۔ آدتیہ نے بتایا کہ خشک سالی کی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور جب انہوں نے کسانوں کے کھیتوں کا دورہ کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کے بچوں کو کھیتی باڑی کرنی چاہیے، تو بہت سے کسانوں نے اپنے بچوں کو شہر بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ تاہم حکومت پر تنقید کرتے ہوئے آدتیہ نے سوال کیا کہ کیا شہروں میں واقعی ملازمت کے مواقع دستیاب ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہزاروں صنعتوں کو گجرات منتقل کیا جا رہا ہے۔
ملازمت کے مواقع پر اے آئی کے اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے، انہوں نے نوجوانوں میں بے روزگاری کے بحران کی سنگینی پر زور دیا۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ دنیا بھر میں 1.2 ارب نوجوان بے روزگار ہیں، جبکہ مصنوعی ذہانت سے محض 400 ملین (40 کروڑ) افراد کے لیے ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔
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انہوں نے سوال کیا کہ باقی لوگ کہاں جائیں گے۔ بی جے پی پر مزید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی پارٹی سے سوال کرتا ہے، اسے 'اربن نکسل' یا 'ذہنی نکسل' کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آدتیہ ٹھاکرے نے اس بات پر زور دیا کہ اس حکومت کو اقتدار سے ہٹانا ضروری ہے۔