عشق اور قتل: 20 سالہ طالب علم 45 سالہ خاتون، ہوگیا عشق، پھر ایسا کیا ہوا کے معشوقہ کو قتل کر دیا، یہاں جانیں
محبت کے معاملے میں قتل میں ملوث نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ عاشق نے اپنی معشوقہ کا قتل کردیا۔
Published : October 24, 2025 at 8:55 AM IST
پرتاپ گڑھ: پولیس نے فتون پور تھانہ علاقے میں ایک شادی شدہ خاتون کے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے۔ پولیس نے قتل کے الزام میں پولی ٹیکنیک کے 20 سالہ طالب علم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق معاملہ عشق کا ہے۔
سی او رانی گنج ونے پربھاکر ساہنی نے بتایا کہ 17 اکتوبر کو فتون پور تھانہ علاقہ کی ایک 45 سالہ خاتون کے شوہر نے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تلاش شروع کر دی گئی۔ تلاشی کے دوران خاتون کی لاش گاؤں کے کنویں میں تیرتی ہوئی ملی۔
پولیس تفتیش کے مطابق خاتون ایک نوجوان کو محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ اس سے دلبرداشتہ ہو کر نوجوان نے اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔
تحقیقات سے پتہ چلا کہ خاتون کا اکھلیش پٹیل (20) نامی نوجوان سے محبت کرتی تھی۔ خاتون نے طالب علم کا کھیت لیز پر لے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ تقریباً ڈیڑھ سال سے رابطے میں تھے۔
سی او ونے پربھاکر ساہنی کے مطابق، خاتون نوجوان کو عصمت دری کے کیس میں پھنسانے اور اس سے شادی نہ کرنے کی صورت میں اسے جیل بھیجنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ نوجوان کی شادی کہیں اور طے کی جا رہی تھی۔ اس سے مایوس ہو کر نوجوان نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ 17 اکتوبر کو گاؤں کے بازار میں میلہ لگا تھا۔ خاتون کا شوہر اور بچے میلہ دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ اس دوران نوجوان نے خاتون کو گاؤں کے باہر ایک کنویں پر بلایا، جہاں اس کا قتل کرکے اس کی لاش کنویں میں پھینک دی۔ نوجوان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
