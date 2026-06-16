گجرات میں اتراکھنڈ کے ایک نوجوان پر شیر کا خوفناک حملہ، جائے وقوع سے ملی صرف کھوپڑی
گجرات کے کووایا گاؤں میں شیر نے اتراکھنڈ کے ایک نوجوان پر حملہ کر کے مار دیا۔ جائے وقوع سے صرف سر برآمد ہوا ہے۔
Published : June 16, 2026 at 4:33 PM IST
امریلی: گجرات کے امریلی ضلع کے راجولا تعلقہ کے کووایا گاؤں میں ایک نوجوان پر شیر کے خوفناک حملے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کووایا گاؤں میں دیر رات ایک شیر نے مہاجر نوجوان پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق اتراکھنڈ کا رہنے والا پرکاش چندرا نام کا ایک نوجوان کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ وہ رات گئے اپنے گھر اتراکھنڈ جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اسی دوران کووایا گاؤں کے قریب ایک شیر نے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ شیر نے نوجوان پر انتہائی پُر تشدد طریقے سے حملہ کیا۔ جائے وقوع سے نوجوان کا صرف سر ملنے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف مقامی لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے اور محکمہ جنگلات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی راجولا رینج محکمہ جنگلات کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور جانچ شروع کی۔ محکمہ جنگلات فی الحال شیر کی شناخت کرنے اور پورے واقعے کی جانچ میں مصروف ہے۔ ایسے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے گاؤں کے لوگ انسانی جانوں حفاظت کے لیے موثر اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
دریں اثنا، کووایا گاؤں کے سرپنچ، جینا بھائی واگھ نے کہا کہ یہاں شیروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس لیے انہیں قابو میں رکھنے کے لیے ٹریکرز کی بھرتی کی جائے۔ انہوں نے عوام کو سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دیگر مطالبات بھی کیے۔
یہ واقعے اس وقت سامنے آیا جب جائے وقوع سے نوجوان کی لاش کی باقیات، گوشت کے ٹکڑے اور خون کے دھبے ملے۔ جس سے آس پاس کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے راجولہ رینج محکمہ جنگلات نے فوری کارروائی کی۔
اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات کے سینئر افسران کی ایک ٹیم بشمول اے سی ایف ویرل سنگھ چاوڈا اور پالیتانہ شیترونجی ڈویژن کے آر ایف او جائے وقوع پر پہنچے اور معاملے کی جانچ شروع کی۔ اس بارے میں ایس سی ایف ویرل سنگھ چاوڈا نے بتایا کہ واقعے کے آس پاس کے علاقے کا معائنہ کیا گیا ہے اور شیر کی نقل و حرکت کے بارے میں جانکاری اکٹھی کی گئی ہیں۔ حملہ آور شیر کو پکڑنے کے لیے محکمہ جنگلات نے بھی بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔
جائے وقوع کے آس پاس گھنے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں دوسرے شیروں کے امکان کو دیکھتے ہوئے کسی بھی جنگلی جانور کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ وائلڈ لائف کے ویٹرنری ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم بھی ریسکیو آلات کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ شیر کو محفوظ طریقے سے پنجرے میں بند کرنے اور اسے قابو کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔
اس واقعے کے بعد محکمہ جنگلات نے مقامی دیہاتیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رات کے وقت اکیلے باہر جانے سے گریز کریں، سرحدی علاقوں میں محتاط رہیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور لوگ سکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مزید پڑھیں:
شیر کے جبڑوں سے کھینچ لایا اپنے ساتھی کو، بہادری اور دہشت کی وہ 30 منٹ کی داستاں
ملک کے 30 فیصد شیر ٹائیگر سینکچریز سے باہر، شکار کا خدشہ؛ مرکز اور این ٹی سی اے کو نوٹس