خاتون نے بیت الخلاء میں بچے کو جنم دیا، نوزائیدہ کا گلا کاٹ کر اسے ٹوائلٹ میں بہا دیا
بنگلورو میں ایک نوجوان خاتون نے بیت الخلا میں بچے کو جنم دینے کے بعد اسے قتل کر دیا۔
Published : April 25, 2026 at 8:42 AM IST
بنگلورو: ایک مشہور مقامی کمپنی میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک نوجوان خاتون نے بیت الخلاء میں بچے کو جنم دیا، پھر بچے کا گلا کاٹ کر لاش کو وہیں بیت الخلاء میں چھوڑ دیا۔
یہ واقعہ بنگلورو گرامینی ضلع کے دیوناہلی تعلقہ کے اندر ڈوڈاگولہ ہلی گاؤں میں واقع ایک کمپنی میں پیش آیا۔ کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر، زیر بحث خاتون کا سراغ لگایا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ملزمہ گذشتہ ایک ماہ سے کمپنی میں کام کر رہی تھی۔
پولیس کے مطابق منگل کی رات (21 اپریل) کو دوڈاگولہ ہلی گاؤں میں کمپنی کے احاطے کے اندر ایک جنین دریافت ہوا، جو وشوناتھ پورہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ کمپنی کے ایک سینئر انجینئر کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور فی الحال تحقیقات جاری ہے۔
شکایت کی تفصیلات: 21 اپریل کو، تقریباً 9:15 PM پر، ہاؤس کیپنگ کے عملے کے ایک رکن نے خواتین کے بیت الخلاء میں رکاوٹ کو دیکھا اور اس کی اطلاع سپروائزر کو دی۔ متعلقہ عملے کے رکن کو مطلع کیا گیا؛ تاہم، چونکہ ان کی شفٹ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، انہوں نے اگلی صبح رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ 22 اپریل کو، صبح 9:00 بجے کے قریب کئے گئے معائنہ کے دوران، ایک جنین دریافت ہوا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی۔
کمپنی کی وضاحت: ایک مختصر بیان میں کمپنی نے کہا کہ وہ صورتحال سے آگاہ ہے اور مقامی حکام کی طرف سے تحقیقات کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ کمپنی اپنے ملازمین کو سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہے اور بنگلورو میں ٹیم کے تمام اراکین کو اضافی مدد فراہم کر رہی ہے۔ معاملے کی حساسیت اور اس میں ملوث افراد کی رازداری کے تحفظ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔
مزید پڑھیں: آندھرا پردیش میں صرف چند گھنٹوں کے اندر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت
پولیس نے خاتون کی شناخت کرلی ہے جو بچے کو جنم دینے کے بعد بیمار ہوگئی تھی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ خاتون کے گھر والوں کو صورت حال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون کے خلاف وشوناتھ پورہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ملزمہ کے صحت یاب ہونے پر مزید تحقیقات کی جائیں گی۔