بے دردی سے کیا قتل۔۔۔لاش کے تین ٹکٹرے کیے۔۔۔ سر ڈرم سے برآمد۔۔۔ لاش خالی پلاٹ سے ملی
متوفی چند روز قبل ممبئی سے واپس آیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لاپتہ تھا، پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔
Published : January 8, 2026 at 4:40 PM IST
لدھیانہ: پنجاب کے شہر لدھیانہ میں نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جالندھر بائی پاس پر سلیم ٹابری پولیس اسٹیشن کے قریب ایک خالی پلاٹ میں لاش تین ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ملی۔ پولیس نے کٹا ہوا سر قریب پڑے خالی ڈرم سے برآمد کر لیا۔
واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک راہگیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ راہگیر نے لاش دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پورے علاقے کو سیل کر دیا۔ سلیم ٹابری پولیس تھانہ واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔
متوفی کی شناخت دیویندر کے طور پر کی گئی ہے، جو کچھ دن پہلے کام کے لیے ممبئی سے لدھیانہ واپس آیا تھا۔ وہ تب سے لاپتہ تھا۔ اس کی گمشدگی کے حوالے سے پولیس میں شکایت درج کرائی گئی، جس کے بعد اس کی تلاش شروع کی گئی۔ آج صبح اسی علاقے سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ بے دردی سے قتل کرنے کے بعد لاش کے تین ٹکڑے کر کے ایک پلاٹ میں پھینک دیا گیا۔ متوفی کا سر ڈرم سے برآمد ہوا ہے۔
دیویندر کمار کے سسر چرنداس نے بتایا کہ دیویندر کمار تین دن پہلے کام کے سلسلے میں ممبئی سے نکلا تھا اور کچھ دن پہلے گھر واپس آیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ نے اپنے گھر والوں سے زیادہ بات نہیں کی تھی اور جانے کے بعد سے واپس نہیں آیا تھا۔ پولیس نے شکایت درج کرنے کے بعد سے لاپتہ نوجوان کی تلاش کر دی تھی۔ اہل خانہ نے مقتول کے دوست پر قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے۔
خاندان نے بتایا کہ دیویندر ایک بنکر تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قتل کی مکمل تحقیقات کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ سلیم ٹابری تھانے کے ایس ایچ او ہرش ویر سنگھ نے بتایا کہ پولیس کو تین دن قبل دیویندر سنگھ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
آج پولس کو ایک خالی پلاٹ میں ایک شخص کی لاش پڑی ہونے کی اطلاع ملی۔ پولیس نے تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم کو طلب کر لیا۔ اہل خانہ کے بیان کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
