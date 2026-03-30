گرل فرینڈ کا قتل کرکے لاش کے ٹکڑے فریج میں رکھے، سر اور موبائل فون جلایا
پولیس کے مطابق ملزم نے جرم اس وقت انجام دیا جب اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی۔
Published : March 30, 2026 at 1:31 PM IST
وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ بھارتی بحریہ کے ایک ٹیکنیشن نے اپنی گرل فرینڈ کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے لاش کو ٹکڑوں میں کاٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ وہ متوفی کا سر اور موبائل فون لے کر دور دراز علاقے میں جاکر جلا دیا۔ شواہد مٹانے کی کوشش کے بعد ملزمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
پولیس کے مطابق، ملزم، جو بھارتی بحریہ میں ٹیکنیشن ہے، کی شناخت چنتاڈا رویندرا (35) کے طور پر ہوئی ہے، جو وجیا نگرم ضلع کے راجم کا رہنے والا ہے۔ وہ متوفی پولی پلی مونیکا (29) سے 2020 میں لاک ڈاؤن کے دورانیے سے ڈیٹنگ ایپلی کیشن کے ذریعے ملنے کے بعد سے رابطے میں تھا۔
پولیس نے بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، دونوں کے درمیان تعلقات استوار ہوئے اور وشاکھاپٹنم کے مختلف مقامات جیسے پارکس اور تھیٹروں پر اکثر ملتے رہتے تھے۔ رویندر کی بیوی مبینہ طور پر ایک ماہ قبل ڈیلیوری کے لیے اپنے والدین کے گھر گئی تھی۔ اس دوران رویندر نے اتوار کی دوپہر اپنی گرل فرینڈ کو اپنے فلیٹ میں مدعو کیا۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ واقعے کے دن ملزم نے اسے مبینہ طور پر اپنے فلیٹ میں مدعو کیا جہاں ان کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی اور پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے پہلے سے چاقو خرید کر جرم کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پولیس نے کہا، "ملزم نے آن لائن ایک چاقو خریدا، اسے عورت کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کیا، کچھ حصوں کو ریفریجریٹر میں محفوظ کیا، اور اتوار کو ادیویورم کے قریب ایک خالی جگہ پر اس کے سر اور ہاتھ کو جلا دیا،" پولیس نے کہا۔
شواہد کو تباہ کرنے کی کوشش میں، اس نے کٹے ہوئے سر کو داراپالم گاؤں میں ٹھکانے لگایا اور متاثرہ کے موبائل فون کے ساتھ قریبی باغ میں آگ لگا دی۔ حکام نے مزید بتایا کہ رویندرا نے جائے وقوعہ کو اچھی طرح سے صاف کیا، خون کے دھبے دھوئے اور خوشبو چھپانے کے لیے پرفیوم بھی چھڑکا۔ پولیس نے بتایا کہ بعد میں اس نے ایک دوست سے رابطہ کیا، جرم کا اعتراف کیا اور اپنے دوست کے مشورے پر پولیس اسٹیشن میں خودسپردگی کی۔
پولیس افسر نے بتایا کہ ملزم کے مطابق، خاتون نے مبینہ طور پر اس سے 3.5 لاکھ روپے بھتہ لیا تھا اور اس کی بیوی کو ان کے تعلقات کے بارے میں بتانے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔
گجوکا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ٹیمیں باقی شواہد کو حاصل کرنے کے لیے داراپلیم اور آس پاس کے علاقوں میں تلاشی لے رہی ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔