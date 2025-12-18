حیدرآباد میں ہوئی تھی نوجوان کی موت، 18 دن بعد لاش قبر سے نکالی گئی، موت کا سبب جاننے کے لئے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار
یس ڈی ایم ایلا پرکاش نے بتایا کہ امجد خان حیدرآباد کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ان کا انتقال 29 نومبر کو ہوا۔
Published : December 18, 2025 at 6:58 PM IST
ہاپوڑ (اتر پردیش): ضلع کے رہائشی امجد خان کا حیدرآباد میں انتقال ہوگیا تھا۔ بعد ازاں ان کی لاش کو یہاں لا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے رجوع کیا اور قتل کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امجد پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی۔ جمعرات کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ابھیشیک پانڈے کے حکم پر امجد خان کی لاش 18 دن بعد قبر سے نکالی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر موجود تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
ہاپوڑ نگر کوتوالی علاقے کے رہائشی امجد خان حیدرآباد میں گوشت کے تاجر فضل قریشی کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ 23 نومبر کو امجد حیدرآباد میں گوشت کی فیکٹری کے لیے گھر سے نکلے۔ 29 نومبر کو امجد کے گھر والوں کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ یکم دسمبر کو امجد کی لاش کو ہاپوڑ لا کر سپرد خاک کیا گیا۔
ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک پانڈے نے حکم جاری کیا: امجد کے اہل خانہ نے قتل کا الزام لگایا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ابھیشیک پانڈے کو عرضی پیش کی۔ برادرم غالب خان نے بتایا کہ امجد کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور انہیں قتل کیا گیا تھا۔ سنگین الزامات کی روشنی میں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے لاش کو نکالنے اور پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا۔ جمعرات کو پولیس کی ایک ٹیم قبرستان پہنچی، جہاں اہلکاروں کی موجودگی میں امجد کی لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
جسم پر زخموں کے نشانات: ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک پانڈے نے کہا کہ امجد کی موت کی حقیقت پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ اس معاملے کے حوالے سے ان کے بھائی غالب خان نے بتایا کہ افضل نے فضلو قریشی کے لیے کام کیا۔ وہ 23 تاریخ کو حیدرآباد کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ 29 تاریخ کو ناصر نے آکر بتایا کہ اس کے بھائی کو فالج کا حملہ ہوا ہے۔ وہ چار دن بعد اس کی لاش یہاں لائے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت کا راز کھلے گا: امجد کے بھائی غالب خان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں ضلعی انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس ڈی ایم ایلا پرکاش نے بتایا کہ امجد خان حیدرآباد کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ان کا انتقال 29 نومبر کو ہوا۔ لاش کو یہاں لایا گیا اور یکم تاریخ کو دفن کیا گیا۔
ان کے بھائی غالب خان نے قتل کا الزام لگاتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو شکایت درج کرائی تھی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی ہدایت پر لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔