سحری کے لیے اٹھا تو چلی گولی، موقع پر ہلاک، قتل یا خودکشی؟ بھائی ہے پولیس انسپکٹر
گیا میں گولی لگنےسے ایک نوجوان کی موت ہوگئی۔ پولیس اس معمہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے: یہ قتل تھا یا خودکشی۔
Published : March 11, 2026 at 3:51 PM IST
گیا: بہار کے گیا میں واقع ڈومریا بلاک کے سلایا گاؤں میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ 40 سالہ عطا اللہ انصاری گولی لگنے سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ کس نے گولی چلائی، یا اس نے خود کو گولی ماری یہ معمہ بن کر رہ گیا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عطا اللہ صبح چار بجے سحری کھانے کے لیے اٹھا۔ گولی اس کی ٹھوڑی کے نیچے لگی۔ اس واقعہ کے بعد پورے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی کھل کر بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ دریں اثنا، پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
گولی چلنے کی آواز سن کر لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے: صبح سویرے گولی چلنے کی آواز سن کر سلایا گاؤں کے آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ جب لوگ جائے وقوعہ پر پہنچے تو عطا اللہ انصاری خون میں لت پت پڑا تھا۔ پڑوسیوں اور گھر والوں نے اسے اٹھا کر اسپتال لے جانے کی کوشش کی لیکن تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔
جائے وقوعہ سے اسلحہ برآمد: مقتول کے رشتہ دار جاوید انصاری نے بتایا کہ عطا اللہ گزشتہ چند ماہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ اس نے دو روز قبل خودکشی کی بھی کوشش کی تھی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ ڈومریا کی پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچی اور جائے وقوعہ سے ایک پستول برآمد کر لیا۔
ایف ایس ایل ٹیم کی تحقیقات: اعلیٰ افسران کے حکم پر ایف ایس ایل کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور مکمل تفتیش کی۔ ٹیم نے کچھ شواہد بھی اکٹھے کئے۔ ایف ایس ایل کی تحقیقاتی رپورٹ پولیس کو تفتیش کو درست سمت میں لے جانے میں مدد دے گی اور پورے کیس کو واضح کرے گی۔
پولیس تفتیش کر رہی ہے: امام گنج پولیس سب ڈویژن کے ڈی ایس پی کملیش کمار نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے بعد ڈومریا تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گیاجی کے مگدھ میڈیکل کالج، انوگرہ نارائن کالج بھیج دیا گیا ہے۔
امام گنج پولیس سب ڈویژن کے ایس پی کملیش کمار کا کہنا ہے کہ، "پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک انویسٹی گیشن رپورٹ کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ یہ خودکشی تھی یا قتل۔ پولیس دیگر ذرائع سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔ جلد ہی پورا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لواحقین سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔"
بھائی بہار پولیس میں سب انسپکٹر ہے: مقتول عطا اللہ انصاری کے بھائی جمیل اختر بہار پولیس میں سب انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ وہ ارریہ ضلع، بہار میں تعینات ہے۔ عطا اللہ انصاری ایک اچھا درزی تھا اور ڈومریا بازار میں ٹیلرنگ کی دکان کا مالک تھا، لیکن گزشتہ چند ماہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ دو سال قبل ایک سڑک حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس کے بعد سے وہ ذہنی طور پر پریشان ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی دکان پر جانا چھوڑ دیا۔ دکان کئی مہینوں سے بند تھی۔
