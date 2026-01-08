ETV Bharat / state

ماں پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے بیٹی کو اغوا کر لے نوجوان، پولیس کی پانچ ٹیمیں تلاشی مہم میں مشغول

نوجوان نے ایک خاتون پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 8, 2026 at 6:42 PM IST

میرٹھ(اتر پردیش): میرٹھ ضلع کے سردھانا تھانہ علاقے میں دن دیہاڑے ایک خاتون کے اغوا ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جمعرات کو کپساد گاؤں میں ایک نوجوان نے ایک خاتون پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ زخمی خاتون کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پانچ ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔

پولیس کے مطابق کپساد گاؤں کی ایک خاتون جمعرات کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جا رہی تھی۔ اسی گاؤں کا ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس سے بات کرتے ہوئے ماں نے اعتراض کیا۔ الزام ہے کہ نوجوان نے اس کی 20 سالہ بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ماں نے مزاحمت کی تو نوجوان نے اس پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ خاتون نے شور مچایا تو قریبی کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔

اس دوران نوجوان اور اس کا دوست زبردستی لڑکی کو لے گئے۔ لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی اور وہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ مقامی باشندوں کی مدد سے خاتون کو مودی پورم علاقے کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ خاتون کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور اسے شدید چوٹیں آئی ہیں۔

لڑکی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ نوجوان اور اس کے دوست نے ذات پات کی گالی گلوچ کی اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ نوجوان کا تعلق راجپوت برادری سے ہے۔ پولیس کو واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ گاؤں میں پولیس فورس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔حالات قابو میں مگر کشیدہ ہیں۔

