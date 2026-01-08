ماں پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے بیٹی کو اغوا کر لے نوجوان، پولیس کی پانچ ٹیمیں تلاشی مہم میں مشغول
نوجوان نے ایک خاتون پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔
Published : January 8, 2026 at 6:42 PM IST
میرٹھ(اتر پردیش): میرٹھ ضلع کے سردھانا تھانہ علاقے میں دن دیہاڑے ایک خاتون کے اغوا ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جمعرات کو کپساد گاؤں میں ایک نوجوان نے ایک خاتون پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ زخمی خاتون کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پانچ ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔
پولیس کے مطابق کپساد گاؤں کی ایک خاتون جمعرات کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جا رہی تھی۔ اسی گاؤں کا ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس سے بات کرتے ہوئے ماں نے اعتراض کیا۔ الزام ہے کہ نوجوان نے اس کی 20 سالہ بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ماں نے مزاحمت کی تو نوجوان نے اس پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ خاتون نے شور مچایا تو قریبی کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
प्रकरण में युवक और युवती एक ही गाँव के है और पूर्व परिचित है । युवक द्वारा 20 वर्षीय युवती को ले जाने के दौरान माँ को घायल किया गया । घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया और युवती की बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में पाँच पुलिस टीम गठित की गई है… pic.twitter.com/p6JZxlGAJ2— MEERUT POLICE (@meerutpolice) January 8, 2026
اس دوران نوجوان اور اس کا دوست زبردستی لڑکی کو لے گئے۔ لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی اور وہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ مقامی باشندوں کی مدد سے خاتون کو مودی پورم علاقے کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ خاتون کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور اسے شدید چوٹیں آئی ہیں۔
لڑکی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ نوجوان اور اس کے دوست نے ذات پات کی گالی گلوچ کی اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ نوجوان کا تعلق راجپوت برادری سے ہے۔ پولیس کو واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ گاؤں میں پولیس فورس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔حالات قابو میں مگر کشیدہ ہیں۔