صرف 20 روپے کے تنازع نے لی جوڑے کی جان، شوہر نے بیوی کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی
وویک وہار علاقے میں ایک خاتون کا مبینہ طور پر اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ وجہ حیران کر دینے والی ہے۔
Published : December 27, 2025 at 4:29 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے شاہدرہ ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں محض 20 روپے کے تنازع پر شوہر نے بیوی کو قتل کردیا۔ اس کے بعد شوہر نے ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کرلی۔ مرنے والوں کی شناخت بیوی مہندر کور (45) اور اس کے شوہر کلونت سنگھ (48) کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ کستوربا نگر، وویک وہار میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ پولیس نے دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرایا ہے۔
ڈی سی پی پرشانت گوتم کے مطابق بدھ کی دوپہر تقریباً ڈھائی بجے شوہر، بیوی اور ان کا بڑا بیٹا گھر میں موجود تھے۔ 20 روپے مانگنے پر جوڑے کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔ جھگڑا بڑھنے پر شوہر بیوی کو چھت پر لے گیا جہاں اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ موقع سے فرار ہوگیا۔
کچھ دیر بعد بیٹا گھر واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو مردہ پایا۔ اس کے بعد اس نے پڑوسیوں کو بلایا اور لاش کو گراؤنڈ فلور پر رکھ دیا۔ دریں اثنا، راجستھان میں رہنے والے متوفی کلونت سنگھ کے چھوٹے بھائی کو اس واقعہ کا علم ہوا۔ اس نے تقریباً تین بجے پی سی آر کال کی۔ اور پولیس کو مطلع کیا کہ اس کی بھابھی کی موت مشکوک حالات میں ہوئی ہے جبکہ اس کا بھائی گھر سے لاپتہ ہے۔
اطلاع ملتے ہی وویک وہار تھانے کی پولیس اور اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کی تصدیق ہوئی جس کے بعد قتل کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی۔ اسی دوران پولیس کو اطلاع ملی کہ کلونت سنگھ قریبی ریلوے ٹریک پر موجود ہے۔
جب پولیس اور مقامی لوگ پہنچے تو کلونت سنگھ نے فرار ہونے کی کوشش کی اور آنے والی ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ اسے تشویشناک حالت میں جی ٹی بی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جوڑے نے حال ہی میں اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور بدھ کو بیٹی کے مائکے آنے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس فی الحال تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے۔
