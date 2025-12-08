خاتون نے لیو ان پارٹنر کا گلا کاٹ دیا۔۔ دو بچوں کے ساتھ لاش کے پاس بیٹھی رہی
لکھنؤ میں واقع سالار گنج گاؤں میں خاتون نے دو سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد اپنے پارٹنر کو قتل کردیا۔
Published : December 8, 2025 at 3:00 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے لکھنؤ شہر کے بی بی ڈی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع گاؤں سالار گنج میں اتوار کی رات ایک خاتون نے اپنے لیو ان پارٹنر کا گلا کاٹ کر قتل کردیا۔ قتل کے بعد وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ پولیس نے خاتون کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ جائے وقوعہ کی فرانزک جانچ بھی جاری ہے۔
انسپکٹر بی بی ڈی رام سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا معاملہ ذاتی تنازعہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ خاتون کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق دیوریا کے رہنے والے سوریہ پرتاپ سنگھ اور ملزم رتنا گزشتہ دو سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں تھے۔ سوریہ پرتاپ رتنا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ اتوار کی رات سوریہ پرتاپ سنگھ اور رتنا کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ غصے میں آکر رتنا نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ سوریہ پرتاپ کے والد نریندر سنگھ نے رتنا کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔
انسپکٹر بی بی ڈی رام سنگھ کے مطابق سوریہ پرتاپ کے والد نریندر سنگھ نے بتایا کہ ان کا بیٹا رتنا کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ خاندانی مخالفت کے باوجود دونوں تقریباً دو سال سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کے بیٹے کی دوسری خاتون سے شادی کی باتیں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ کیس کی مکمل تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: