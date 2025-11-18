چلتی گاڑی میں نوعمر لڑکی کے ساتھ جنسی ہراسانی، دوست ڈرائیو پر لے گیا تھا
بہار کے نالندہ میں چلتی گاڑی میں ایک نوعمر لڑکی کی عصمت دری کی گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : November 18, 2025 at 1:42 PM IST
نالندہ: بہار میں ایک نوعمر لڑکی کی عصمت دری کی گئی۔ یہ واقعہ اتوار کی رات پیش آیا، جب نالندہ-پٹنہ سرحدی علاقے میں چلتی گاڑی میں دو گھنٹے تک لڑکی کی عصمت دری کی گئی۔ واقعے کے بعد ملزم اسے اسی گاڑی میں گھر چھوڑ گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کردی ہے۔
یہ واقعہ پٹنہ سب ڈویژن کے بھدور تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ اہل خانہ کے مطابق متاثرہ لڑکی گھر پہنچی تو اس نے اپنے گھر والوں کو واقعہ سنایا۔ اگلے دن، پیر کو بھدور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی بھدور پولیس اسٹیشن کے سربراہ نے اپنے اعلیٰ افسر کو اطلاع دی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔
रात्रि सफर का भरोसेमंद हमसफर — #सुरक्षित_सफर_सुविधा #डायल_112— Bihar Police (@bihar_police) November 17, 2025
बिहार पुलिस की यह निःशुल्क 24×7 सेवा #महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
किसी भी जरूरत पर डायल करें 112
सुरक्षित रहें…
.
.#Bihar #BiharPolice #HainTaiyaarHum #Dial112 @IPRDBihar pic.twitter.com/y56pmht1ax
واقعے کے حوالے سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ملزم نوجوان اور متاثرہ لڑکی آپس میں دوست تھے۔ ان کا تعلق ایک ہی گاؤں سے بتایا جاتا ہے۔ وہ کچھ دنوں سے فون پربات کر رہے تھے۔ واقعہ کے دن ملزم نوجوان نے لڑکی کو نالندہ لے جانے کے بہانے ورغلایا۔ اس نے چلتی گاڑی میں دو گھنٹے تک اس کی عصمت دری کی۔
واقعہ کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس گاؤں میں متحرک ہے۔ سیلاب کے ایس پی ڈی پی او -2 آیوش کمار سریواستو نے کہا کہ یہ ایک گھناؤنا واقعہ ہے۔ اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم سکیش کمار کو واقعہ میں استعمال ہونے والی اسکارپیو گاڑی سمیت گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا۔
آیوش کمار سریواستو، ایس ڈی پی او-2 نے بتایا کہ پولیس کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ ملزمان کے خلاف جلد از جلد مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایف ایس ایل کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے اور شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کر رہی ہے۔ متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
خواتین کی ہیلپ لائن نمبر: بہار پولیس خواتین کی حفاظت کے لیے ایک مہم چلا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مرد اور خواتین دونوں میں بیداری بھی پیدا کی جا رہی ہے۔ خواتین کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع 112 ڈائل کرکے دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی صورت حال میں یا اگر آپ غیرمحفوظ محسوس کرتے ہیں تو فوری مدد کے لیے 112 ڈائل کریں۔