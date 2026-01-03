ETV Bharat / state

شیطان بن گیا راج مستری، نابالغ کی عصمت دری کی اور پھر اسے اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 3, 2026 at 7:26 PM IST

سون بھدر(اتر پردیش): سون بھدر کے اوبرا تھانہ علاقے کے بھلوا ٹولا گاؤں میں ایک نابالغ قبائلی لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ 30 دسمبر کو پیش آیا، جب متاثرہ نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ ہفتہ کو پولیس نے ایک نامزد اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

معلومات کے مطابق لڑکی نابالغ تھی اور اس کا تعلق درج فہرست قبائل سے تھا۔ وہ مزدور کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر تین دن پہلے رات کے وقت پیش آیا جب اس کے جاننے والے ایک مستری، پپو عرف بندو یادو، نے اسے کام کی پیشکش کرنے کے بہانے ورغلایا۔

معلومات کے مطابق اس نے پہلے خود متاثرہ کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اپنے جاننے والے دو افراد کو بلایا۔ دونوں نے لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی۔ اس کے بعد وہ موقع سے فرار ہوگئے۔

وہاں سے خوفزدہ متاثرہ کسی طرح ایک دکان پر پہنچی۔ خاتون نے واقعہ سنایا اور دکاندار نے ڈائل 112 پر اطلاع دی۔ ڈائل 112 فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور خاتون سے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا۔چونکہ رات تھی ڈائل 112 خاتون کو اس کے گھر لے گیا۔ خاتون نے یہ بھی بتایا کہ ملزم نے اس کا موبائل فون چھین لیا ہے۔

واقعہ کا علم ہوتے ہی پولیس نے معاملے کی چھان بین شروع کردی۔ پولیس لڑکی کو جائے وقوعہ پر لے گئی۔ انہوں نے پورے واقعہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں اور لڑکی کا طبی معائنہ بھی کرایا۔ پولیس ملزم کی شناخت کے لیے متاثرہ سے تفصیلات اکٹھی کر رہی ہے۔

اوبرا پولس اسٹیشن کے افسر وجے چورسیہ نے بتایا کہ متاثرہ کی ماں کی شکایت کی بنیاد پر ملزم پپو عرف بندو یادو جو کہ اوبرا پولس اسٹیشن کے گاؤں کنہارا کے رہائشی ہیں اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔

