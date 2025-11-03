ETV Bharat / state

جے پور میں خوفناک سڑک حادثہ: تیز رفتار ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی، نو افراد ہلاک، متعدد زخمی

جے پور کے سیکر روڈ علاقے پر ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار ڈمپر نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔

a speeding dumper truck collided with many vehicles in jaipur rajasthan several died and injuring Urdu News
جے پور میں خوفناک سڑک حادثہ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 3, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جے پور، راجستھان: راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں پیر کی صبح ایک اور المناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تھانہ ہرمارہ کے علاقے لوہامنڈی روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے کار کو ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار سے ٹکرانے کے بعد ڈمپر تین دیگر گاڑیوں پر الٹ گیا۔ حادثے میں 9 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جب کہ متعدد افراد شدید زخمی ہیں۔

جے پور کے ایڈیشنل کمشنر راجیو پچار نے تصدیق کی کہ حادثے میں اب تک نو افراد کی موت ہو چکی ہے۔ چاؤمن میں تعینات ایک پروبیشنری آئی پی ایس افسر اوشا شرما نے اطلاع دی کہ ڈمپر نے جائے وقوعہ پر کئی گاڑیوں کو ٹکر ماری۔ شدید زخمیوں کو فی الحال ایس ایم ایس اسپتال کے ٹراما سینٹر لے جایا جا رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت سڑک پر عام ٹریفک جاری تھی۔ اچانک ایک ڈمپر تیز رفتاری سے آیا اور کار کو ٹکر مار دی۔ تصادم کے بعد ڈمپر نے دو دیگر کاروں اور ایک پک اپ ٹرک کو بھی ٹکر مار دی۔ ڈمپر الٹنے سے قریب کھڑی کئی بائیکیں بھی کچل گئیں۔

زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا

اطلاع ملنے پر تھانہ ہرماڑہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے پولیس نے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر قریبی اسپتال پہنچایا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی جائے وقوع پر پہنچے اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ حادثے کے باعث مین روڈ پر ٹریفک جام ہو گیا، ٹریفک پولیس نے ٹریفک کو متبادل راستے کی طرف موڑ دیا۔

متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک

ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈمپر ڈرائیور نشے میں تھا اور گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔ اس حادثے سے مکینوں میں غصہ ہے، جنہوں نے علاقے میں بھاری گاڑیوں کی آمدورفت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ الٹنے والے ڈمپر کو کرین کے ذریعے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فی الحال مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو ہرماڑہ اور کنوتیا اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

کرنول بس حادثہ: تقریباً 400 موبائیل فون پھٹنے سے آگ شدت اختیار کرگئی، ابتدائی تحقیقات میں انکشاف

آندھرا پردیش کے کرنول میں خوفناک بس حادثہ، آگ میں جھلس کر کم از کم 19 افراد ہلاک، ویڈیو دیکھیں

ٹریلر اور اسکارپیو میں خوفناک تصادم، اسکارپیو میں سوار 4 دوست زندہ جل گئے۔۔۔ ویڈیو دیکھیں

جیسلمیر میں مسافروں کو لے جانے والی پرائیویٹ بس میں آتشزدگی، 20 مسافروں کی موت

تلنگانہ میں خوفناک حادثہ: رنگاریڈی میں ٹپر ٹرک کی ٹکر، 19 افراد ہلاک، متعدد زخمی

پیلی بھیت میں ٹرک اور پک اپ کے درمیان خوفناک تصادم، تین ہلاک، کئی افراد زخمی

راجستھان میں بھارت مالا ایکسپریس وے پر خوفناک سڑک حادثہ، 15 افراد ہلاک

کرنول بس حادثہ: جس بس میں حادثے کے بعد آگ لگی اس پر تھے 16 چالان

گجرات کے کھیڑا میں لگژری بس میں آگ بھڑک اٹھی، مسافر محفوظ

TAGGED:

DUMPER HITS CARS IN JAIPUR
JAIPUR DUMPER ACCIDENT
9 KILLED IN ROAD ACCIDENT
DUMPER HITS CAR AT JAIPUR
JAIPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.