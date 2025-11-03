جے پور میں خوفناک سڑک حادثہ: تیز رفتار ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی، نو افراد ہلاک، متعدد زخمی
جے پور کے سیکر روڈ علاقے پر ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار ڈمپر نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔
Published : November 3, 2025 at 3:19 PM IST
جے پور، راجستھان: راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں پیر کی صبح ایک اور المناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تھانہ ہرمارہ کے علاقے لوہامنڈی روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے کار کو ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار سے ٹکرانے کے بعد ڈمپر تین دیگر گاڑیوں پر الٹ گیا۔ حادثے میں 9 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جب کہ متعدد افراد شدید زخمی ہیں۔
جے پور کے ایڈیشنل کمشنر راجیو پچار نے تصدیق کی کہ حادثے میں اب تک نو افراد کی موت ہو چکی ہے۔ چاؤمن میں تعینات ایک پروبیشنری آئی پی ایس افسر اوشا شرما نے اطلاع دی کہ ڈمپر نے جائے وقوعہ پر کئی گاڑیوں کو ٹکر ماری۔ شدید زخمیوں کو فی الحال ایس ایم ایس اسپتال کے ٹراما سینٹر لے جایا جا رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت سڑک پر عام ٹریفک جاری تھی۔ اچانک ایک ڈمپر تیز رفتاری سے آیا اور کار کو ٹکر مار دی۔ تصادم کے بعد ڈمپر نے دو دیگر کاروں اور ایک پک اپ ٹرک کو بھی ٹکر مار دی۔ ڈمپر الٹنے سے قریب کھڑی کئی بائیکیں بھی کچل گئیں۔
जयपुर के हरमाडा रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) November 3, 2025
जिला प्रशासन से सतत संवाद कर घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
असीम पीड़ा की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त परिजनों के प्रति गहरी…
زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا
اطلاع ملنے پر تھانہ ہرماڑہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے پولیس نے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر قریبی اسپتال پہنچایا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی جائے وقوع پر پہنچے اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ حادثے کے باعث مین روڈ پر ٹریفک جام ہو گیا، ٹریفک پولیس نے ٹریفک کو متبادل راستے کی طرف موڑ دیا۔
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी रोड़ पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) November 3, 2025
जिला प्रशासन से संवाद कर घायलों के सर्वोत्तम उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए हैं। असीम दुःख की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त…
متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈمپر ڈرائیور نشے میں تھا اور گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔ اس حادثے سے مکینوں میں غصہ ہے، جنہوں نے علاقے میں بھاری گاڑیوں کی آمدورفت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ الٹنے والے ڈمپر کو کرین کے ذریعے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فی الحال مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو ہرماڑہ اور کنوتیا اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔