غازی آباد عدالت نے اعظم خان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا، اگلی سماعت 26 نومبر کو ہوگی
اعظم خان کی تحویل کی مدت آج ختم ہوئی۔ ای ڈی نے انہیں پی ایم ایل اے کی خصوصی عدالت میں پیش کیا۔
Published : November 16, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی/غازی آباد: غازی آباد کی ایک عدالت نے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ مقدمے کی اگلی سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ اس دوران اعظم خان داسنہ جیل میں رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے تحت اعظم خان کی چار روزہ تحویل آج مکمل ہو گئی۔ تحویل کی مدت باضابطہ طور پر ختم ہونے سے تقریباً پانچ گھنٹے قبل، ای ڈی اعظم خان کو پی ایم ایل اے کی خصوصی عدالت میں لے گئی اور انہیں جج کے سامنے پیش کیا۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو اعظم خان سے پوچھ گچھ کے لیے چار روزہ تحویل دی گئی تھی۔ عدالت نے ای ڈی کو اجازت دی تھی کہ وہ 12 نومبر کو شام ساڑھے چار بجے سے 16 نومبر کو شام ساڑھے چار بجے تک ان سے تفتیش کر سکتی ہے۔ پی ایم ایل اے عدالت نے یہ تحویل کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ منظور کی تھی۔
شیوپال یادو نے اعظم خان سے ملاقات کی تھی
اس سے قبل، یکم نومبر کو غازی آباد میں پی ایم ایل اے کی خصوصی عدالت نے اعظم خان کو 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ انہیں غازی آباد کے داسنہ میں واقع ڈسٹرکٹ جیل میں رکھا گیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری شیوپال سنگھ یادو ان سے ملنے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل گئے تھے۔ شیوپال سنگھ یادو نے کہا کہ اعظم خان کو صرف اس لیے ہراساں کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے غریبوں کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی اور وہ مسلمان ہیں۔
اعظم خان پر کیا الزامات ہیں؟
اعظم خان کو منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔ ای ڈی نے یوپی پولیس کی جانب سے درج کی گئی 58 ایف آئی آرز کی بنیاد پر ان کے اور ان کے مبینہ ساتھیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ مرکزی ایجنسی نے ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے عوامی منصوبوں کے لیے مختص سرکاری فنڈز کو رام پور میں 'جوہر یونیورسٹی' کی تعمیر میں استعمال کیا۔ 28 اکتوبر کو مرکزی ایجنسی نے یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو ضبط کر لیا، جن کی تخمینہ شدہ بازاری مالیت ایک ہزار ایک سو ستر کروڑ روپے ہے۔
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