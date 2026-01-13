سانپ نے ڈرائیور کو ای رکشہ میں ڈس لیا، اپنی جیکٹ میں لے کر پہنچا اسپتال، پھر کیا ہوا...
اس نے اسے ڈاکٹر کے سامنے رکھا جس سے ہنگامہ ہوگیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔
Published : January 13, 2026 at 1:56 PM IST
متھرا، اترپردیش: کرشنا کی نگری میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دیہاتی کو سانپ نے کاٹ لیا، وہ اسے اپنی جیکٹ میں لے کر ضلع اسپتال پہنچا۔ اس نے عملہ کو خوفزدہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اسپتال میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ڈاکٹر نے گاؤں والے دیہاتی کو باہر نکال دیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے محکمۂ جنگلات کو اطلاع دی جس کے بعد سانپ کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔
واقعہ یہ ہے کہ ضلع کے یمناپر تھانہ علاقے کے لکشمی نگر کے رہنے والے دیپک کمار ای رکشہ چلاتے ہیں۔ پیر کی شام، ایک کوبرا اچانک ان کے رکشہ پر چڑھ گیا جب وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ سانپ نے دیپک کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ غصہ میں ای رکشہ ڈرائیور دیپک کمار سانپ کو اپنی جیکٹ میں لے کر ضلع اسپتال پہنچ گیا۔
ای رکشہ ڈرائیور سے سانپ کو بوتل میں ڈالنے کو کہا گیا
اس نے ڈاکٹر کی میز پر سانپ رکھ دیا جس سے وہ حیران و دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے دیپک کو باہر نکلنے کو کہا۔ اس کے بعد اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ای رکشہ ڈرائیور سے سانپ کو بوتل میں ڈالنے کو کہا اور محکمۂ جنگلات کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد ای رکشہ ڈرائیور کو انجکشن لگایا اور علاج شروع کیا۔
غصہ میں میں نے سانپ کو اپنی جیکٹ میں ڈال لیا
ای رکشہ ڈرائیور دیپک کمار نے کہا، "کل، میں اپنے ای-رکشے کے لیے بیٹریاں خریدنے گیا تو میرے رکشے پر سانپ آگیا، میں نے اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ جس کے بعد غصہ میں میں نے سانپ کو اپنی جیکٹ میں ڈال لیا، اس کے بعد میں ضلع اسپتال گیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔" ڈاکٹر نے کہا، کہاں ہے سانپ؟' پھر میں نے اپنی جیکٹ سے سانپ نکالا اور اسے دکھایا۔ اب مجھے انجکشن لگا دیا گیا ہے اور میرا علاج شروع ہو گیا ہے۔